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Izbeigta ražošana
HP4698/22
Stilīgas frizūras, pastāvīgas rūpes
Salon SuperStylist nodrošina plašas iespējas izveidot modernu frizūru jebkuram gadījumam.
SalonSuper matu ieveidotājs
Ar daudzveidīgajiem matu ieveidošanas uzgaļiem ir iespējams radīt ikvienu frizūru, kādu vien varat iztēloties. Atbrīvojiet savu radošo garu!
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Keramiskais pārklājums nodrošina gludu slīdēšanu un vienmērīgi sadala siltumu
4.3
no 5
9
Atsauksmes
Czesio87
23/09/2015
Polska
Verificēts pircējs
Ten produkt jest dobry.
Produkt jest super jeszcze z nim nie było problemów ani jakichkolwiek usterek. Polecam.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP4698/22 Multi-Styler
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP4698/22 Multi-Styler
Barbarka18
01/12/2013
Polska
bardzo dobra
Bardzo dobre urządzenie do każdej długości włosów. Bardzo szybko można ułożyć fryzurę
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP4698/22 Multi-Styler
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP4698/22 Multi-Styler
aga1
29/11/2013
Polska
polecam, uniwersalna, niezawodna
Produkt kupiony po dłuższych poszukiwaniach. Mnogość końcówek, łatwość ich montażu na duży plus. Nie przypadła włosów. Doskonała.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP4698/22 Multi-Styler
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP4698/22 Multi-Styler