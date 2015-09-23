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Izbeigta ražošana

Multi–Styler

HP4698/22

4.3

| (9) Atsauksmes

Stilīgas frizūras, pastāvīgas rūpes

Salon SuperStylist nodrošina plašas iespējas izveidot modernu frizūru jebkuram gadījumam.

Skatīt visas priekšrocības

Jūsu frizūra ar Salon SuperStylist

Stilīgas frizūras, pastāvīgas rūpes

  • SalonSuper matu ieveidotājs

13 elementu matu veidotāja komplekts neierobežoti daudzveidīgu frizūru izveidei

13 elementu matu veidotāja komplekts neierobežoti daudzveidīgu frizūru izveidei

Ar daudzveidīgajiem matu ieveidošanas uzgaļiem ir iespējams radīt ikvienu frizūru, kādu vien varat iztēloties. Atbrīvojiet savu radošo garu!

5 friz. v.: taisni mati, lielas cirtas, sprogas, gofrētas cirtas un cirtas

5 friz. v.: taisni mati, lielas cirtas, sprogas, gofrētas cirtas un cirtas

.

Keramiskais pārklājums nodrošina gludu slīdēšanu un vienmērīgi sadala siltumu

Keramiskais pārklājums nodrošina gludu slīdēšanu un vienmērīgi sadala siltumu

Keramiskais pārklājums nodrošina gludu slīdēšanu un vienmērīgi sadala siltumu

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.3

no 5

9

Atsauksmes

2
1

23/09/2015

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Ten produkt jest dobry.

Produkt jest super jeszcze z nim nie było problemów ani jakichkolwiek usterek. Polecam.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP4698/22 Multi-Styler

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP4698/22 Multi-Styler

01/12/2013

Polska

Polska

bardzo dobra

Bardzo dobre urządzenie do każdej długości włosów. Bardzo szybko można ułożyć fryzurę

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP4698/22 Multi-Styler

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP4698/22 Multi-Styler

29/11/2013

Polska

Polska

polecam, uniwersalna, niezawodna

Produkt kupiony po dłuższych poszukiwaniach. Mnogość końcówek, łatwość ich montażu na duży plus. Nie przypadła włosów. Doskonała.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP4698/22 Multi-Styler

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP4698/22 Multi-Styler

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā