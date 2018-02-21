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  • Ātri žāvēšanas rezultāti un lielisks mirdzums
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  • Ātri žāvēšanas rezultāti un lielisks mirdzums
  • Ātri žāvēšanas rezultāti un lielisks mirdzums
  • Ātri žāvēšanas rezultāti un lielisks mirdzums
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  • Ātri žāvēšanas rezultāti un lielisks mirdzums
  • Ātri žāvēšanas rezultāti un lielisks mirdzums

Izbeigta ražošana

DryCare EssentialMatu fēns

HP4935/22

4.8
| (62) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Ātri žāvēšanas rezultāti un lielisks mirdzums
SalonDry Active ION matu fēnā apvienota jonu tehnoloģija un 2000 W žāvēšanas jauda, nodrošinot ātru matu žāvēšanu un mirdzumu. Vai tas nav labākais matu fēns?
Skatīt visas priekšrocības

SalonDry Active ION matu fēns

Ātri žāvēšanas rezultāti un lielisks mirdzums

  • Jonu iedarbība

  • 2000 W

  • 6 karstuma un ātruma režīmi

  • Vēsā gaisa plūsma

Profesionālā jauda – 2000 W – sniedz izcilu matu sakārtojumu

Profesionālā jauda – 2000 W – sniedz izcilu matu sakārtojumu

Apstrāde ar joniem padara matus spīdīgus un gludus

Apstrāde ar joniem padara matus spīdīgus un gludus

6 pielāgojami ātruma un temperatūras iestatījumi

6 pielāgojami ātruma un temperatūras iestatījumi

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.8

no 5

62

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

1

21/02/2018

Polska

Polska

dobra suszarka

bardzo dobra suszarka,lekka , poręczna, w miarę cicha , polecam

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Essential HP4935/22 Suszarka do włosów

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Essential HP4935/22 Suszarka do włosów

20/09/2017

Polska

Polska

Dobra jakość za niewielką cenę

2 poziomy szybkości i 2 temperatury, zimny nadmuch. Intensywny nadmuch powietrza szybko wysusza moje dlugie wlosy. Dzieki pielęgnacji jonowej wlosy sa proste i lśniące. Przewód zasilający dobrze podlaczony.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Essential HP4935/22 Suszarka do włosów

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Essential HP4935/22 Suszarka do włosów

11/06/2017

Polska

Polska

Verificēts pircējs

świetny produkt

suszarka wydajna, wygodna, łatwa w uzyciu; polecam

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SalonDry Active ION HP4935/00 Hairdryer

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SalonDry Active ION HP4935/00 Hairdryer

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.