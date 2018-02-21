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Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
Jonu iedarbība
2000 W
6 karstuma un ātruma režīmi
Vēsā gaisa plūsma
4.8
no 5
62
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
domig
21/02/2018
Polska
dobra suszarka
bardzo dobra suszarka,lekka , poręczna, w miarę cicha , polecam
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Essential HP4935/22 Suszarka do włosów
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Essential HP4935/22 Suszarka do włosów
Valka
20/09/2017
Polska
Dobra jakość za niewielką cenę
2 poziomy szybkości i 2 temperatury, zimny nadmuch. Intensywny nadmuch powietrza szybko wysusza moje dlugie wlosy. Dzieki pielęgnacji jonowej wlosy sa proste i lśniące. Przewód zasilający dobrze podlaczony.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Essential HP4935/22 Suszarka do włosów
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Essential HP4935/22 Suszarka do włosów
bobb
11/06/2017
Polska
Verificēts pircējs
świetny produkt
suszarka wydajna, wygodna, łatwa w uzyciu; polecam
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SalonDry Active ION HP4935/00 Hairdryer
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SalonDry Active ION HP4935/00 Hairdryer