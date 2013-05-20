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Izbeigta ražošana

SalonDryMatu fēns

HP4940/00

5
| (7) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Lieliski rezultāti, lai arī kur Jūs ietu
Dodoties ārpus mājām, ņemiet līdzi šo matu fēnu. SalonDry Travel ir pietiekami kompakts, lai to varētu ievietot jebkurā ceļasomā. Tā kā šis matu fēns ir salokāms un viegli lietojams, un tā žāvēšanas jauda ir 1600 W, tas noteikti jāiekļauj ceļojuma priekšmetu saraksta augšgalā.
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DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

SalonDry Travel matu fēns

Lieliski rezultāti, lai arī kur Jūs ietu

  • 1600 W

  • Lokāms

  • Spriegums izmantošanai visā pasaulē

  • Ceļojumu somiņa

1600 W saudzīgai žāvēšanai

1600 W saudzīgai žāvēšanai

Šis 1600 W matu fēns nodrošina optimālu gaisa plūsmu un saudzējošu žāvēšanas jaudu. Rezultāti ir nevainojami katru dienu.

Trīs pielāgojamie iestatījumi nodrošina lielāku kontroli

Trīs pielāgojamie iestatījumi nodrošina lielāku kontroli

Nepieciešamo ātrumu un karstumu var viegli regulēt, panākot nevainojamu gala rezultātu. Trīs pielāgojami iestatījumi nodrošina precīzu un individuālu matu sakārtojumu.

Salokāms rokturis vieglai pārnēsāšanai

Salokāms rokturis vieglai pārnēsāšanai

Šī matu fēna priekšrocība ir salokāms rokturis. Tādējādi tiek iegūts mazs, kompakts matu fēns, kas bez pūlēm ieliekams pat vismazākajā somā un paņemams līdzi it visur.

Tehniskā specifikācija

Bieži uzdotie jautājumi

Rokasgrāmatas un dokumentācija

Lietotāja rokasgrāmata

  • PDF fails, 348.8 kB
  • 15 April 2022

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
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Atrunas

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 