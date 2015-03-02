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Izbeigta ražošana

Matu fēns

HP8116/00

4.7

| (3) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

1 godalga

Labāka matu kopšana

Kontrolējiet matu žāvēšanu ar jauno Care&Control 1400 W

Skatīt visas priekšrocības
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Saglabā līdz pat 99.9% matu mitrumu

Care&Control matu fēns

Labāka matu kopšana

  • 1400 W

  • Care&Control

  • Lokāms

1400 W jauda ātrai un saudzīgai žāvēšanai

1400 W jauda ātrai un saudzīgai žāvēšanai

Šis 1400 W matu fēns nodrošina optimālu gaisa plūsmu un saudzējošu žāvēšanas jaudu. Rezultāti ir nevainojami katru dienu.

Trīs pielāgojamie iestatījumi nodrošina lielāku kontroli

Trīs pielāgojamie iestatījumi nodrošina lielāku kontroli

Nepieciešamo ātrumu un karstumu var viegli regulēt, panākot nevainojamu gala rezultātu. Trīs pielāgojami iestatījumi nodrošina precīzu un individuālu matu sakārtojumu.

Salokāms rokturis vieglai pārnēsāšanai

Salokāms rokturis vieglai pārnēsāšanai

Šī matu fēna priekšrocība ir salokāms rokturis. Tādējādi tiek iegūts mazs, kompakts matu fēns, kas bez pūlēm ieliekams pat vismazākajā somā un paņemams līdzi it visur.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Godalgas

  • AWARD-612375 attēls

Atsauksmes

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4.7

no 5

3

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

02/03/2015

Polska

Polska

Świetna suszarka ze składaną rączką.

Suszarka do włosów o mocy 1400 Posiada wąski koncentrator. Działanie koncentratora polega na skupianiu nadmuchu powietrza poprzez jego uwalnianie przez otwór i kierowanie na konkretne obszary. To umożliwia precyzyjne modelowanie, wprowadzanie ostatnich poprawek i wykańczanie fryzury. Bezpieczne suszenie dzięki 2 elastycznym ustawieniom prędkości Wygodny zaczep do zawieszania.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8116/00 Suszarka do włosów

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8116/00 Suszarka do włosów

25/02/2015

Polska

Polska

Super produkt

Jestem z niej bardzo zadowolona, kupiłam ją w okresie kiedy nie miałam zbyt dużo pieniędzy a to była niezbyt droga suszarka. jak na tą cenę nie mogłam lepiej trafić, na dodatek bardzo ładnie wygląda :)

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8116/00 Suszarka do włosów

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8116/00 Suszarka do włosów

10/08/2019

Україна

Україна

в дорогу те що треба

купила в місцевому магазині в дорогу. в валізі займає небагато місця, потім ще позичала подругам. усі задоволені. з часом ручка погано розкладалася і треба було підтримувати її пальцем. при перенагріванні переставав працювати і треба було чекати доки охолоне. а так волосся сушить добре, є гаряче і холодне повітря.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8116/70 Hairdryer

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8116/70 Hairdryer

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā