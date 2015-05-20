30 dienu atgriešana
Izbeigta ražošana
Viegla iztaisnošana un jonu radīts mirdzums
Īpaši izstrādātas ātrai un vieglai lietošanai, jaunā Essential Care matu taisnotāja garākās plāksnes ar jonu apstrādi ļauj iegūt taisnus un mirdzošus matus ātrāk, vienlaikus neradot matu bojājumus.
Saglabā līdz pat 99.9% matu mitrumu
Garākas keramiskās plāksnes (100 mm)
210C profesionāla temperatūra
Apstrāde ar joniem
Garākām plāksnēm ir labāka saskare ar matiem, kas palīdz nodrošināt ideālus taisnošanas rezultātus īsā laikā.
Panāciet tūlītēju matu stāvokļa uzlabojumu ar jonu kondicionēšanu. Uzlādētie negatīvie joni likvidē statisko elektrību, kondicionē matus un piegludina matu kutikulas, tādējādi padarot matu mirdzumu un spīdumu intensīvāku. Rezultāts ir burvīgi mirdzoši, gludi mati, kas "nepūkojas".
Šī augstā temperatūra sniedz iespēju mainīt matu formu, piešķirot nevainojamu izskatu.
Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus
4.5
no 5
8
Atsauksmes
88%
ieteica šo produktu
Katarzyna89
20/05/2015
Polska
Użyteczna, w dobrej cenie,z jonizacją- ekstra.
Nie mam nic do zarzucenia- produkt w dobrej cenie, działa jak potrzeba, jonizacja to jednak super sprawa - ogarnia rozbiegane włosy. Jedyny minus to to, że długo stygnie- po użyciu w torebkę się jej nie spakuje i nie pobiegnie z nią na trening (przykładowo), ale taki minus to nie minus.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8320/00 Essential Care z pielęgnacją jonową
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8320/00 Essential Care z pielęgnacją jonową
Alenyhka
28/07/2020
Україна
Отлично справляется с задачей
Купила такой утюжок, хотела только Филипс, осталась довольна.Выравнивает отлично, не припалевает, волосы остаются мягкие . Быстро нагревается, быстро остывает. 5 минут укладки и как из салона.Класс!!!
Plusi
Конечно за.Результат отличный.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8320/00 Essential Care, іонізація
Izmantošanas datums 2019-07-28
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8320/00 Essential Care, іонізація
Izmantošanas datums 2019-07-28
Vasiljok
02/04/2019
Україна
Супер утюжок.
Прекрасный, удобный, компактный утюжок. Длинные пластины отлично выравнивают волосы, не повреждая их. Очень довольна. Не поменяю philips ни на какую другую марку.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8320/00 Essential Care, іонізація
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8320/00 Essential Care, іонізація