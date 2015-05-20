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Izbeigta ražošana

Essential Care ar joniem

HP8320/00

4.5

| (8) Atsauksmes | 88% ieteica šo produktu

Viegla iztaisnošana un jonu radīts mirdzums

Īpaši izstrādātas ātrai un vieglai lietošanai, jaunā Essential Care matu taisnotāja garākās plāksnes ar jonu apstrādi ļauj iegūt taisnus un mirdzošus matus ātrāk, vienlaikus neradot matu bojājumus.

Skatīt visas priekšrocības
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Saglabā līdz pat 99.9% matu mitrumu

ar 100 mm garām plāksnēm

Viegla iztaisnošana un jonu radīts mirdzums

  • Garākas keramiskās plāksnes (100 mm)

  • 210C profesionāla temperatūra

  • Apstrāde ar joniem

Garas plāksnes ātrai un vienkāršai taisnošanai

Garas plāksnes ātrai un vienkāršai taisnošanai

Garākām plāksnēm ir labāka saskare ar matiem, kas palīdz nodrošināt ideālus taisnošanas rezultātus īsā laikā.

Vēl saudzīgāks ar jonu kondicionēšanu mirdzošiem, taisniem matiem bez sprogām

Vēl saudzīgāks ar jonu kondicionēšanu mirdzošiem, taisniem matiem bez sprogām

Panāciet tūlītēju matu stāvokļa uzlabojumu ar jonu kondicionēšanu. Uzlādētie negatīvie joni likvidē statisko elektrību, kondicionē matus un piegludina matu kutikulas, tādējādi padarot matu mirdzumu un spīdumu intensīvāku. Rezultāts ir burvīgi mirdzoši, gludi mati, kas "nepūkojas".

Profesionāla 210°C temperatūra izcilam rezultātam

Profesionāla 210°C temperatūra izcilam rezultātam

Šī augstā temperatūra sniedz iespēju mainīt matu formu, piešķirot nevainojamu izskatu.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.5

no 5

8

Atsauksmes

88%

ieteica šo produktu

3
1

20/05/2015

Polska

Polska

Użyteczna, w dobrej cenie,z jonizacją- ekstra.

Nie mam nic do zarzucenia- produkt w dobrej cenie, działa jak potrzeba, jonizacja to jednak super sprawa - ogarnia rozbiegane włosy. Jedyny minus to to, że długo stygnie- po użyciu w torebkę się jej nie spakuje i nie pobiegnie z nią na trening (przykładowo), ale taki minus to nie minus.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8320/00 Essential Care z pielęgnacją jonową

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8320/00 Essential Care z pielęgnacją jonową

28/07/2020

Україна

Україна

Отлично справляется с задачей

Купила такой утюжок, хотела только Филипс, осталась довольна.Выравнивает отлично, не припалевает, волосы остаются мягкие . Быстро нагревается, быстро остывает. 5 минут укладки и как из салона.Класс!!!

Plusi

Конечно за.Результат отличный.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8320/00 Essential Care, іонізація

Izmantošanas datums 2019-07-28

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8320/00 Essential Care, іонізація

Izmantošanas datums 2019-07-28

02/04/2019

Україна

Україна

Супер утюжок.

Прекрасный, удобный, компактный утюжок. Длинные пластины отлично выравнивают волосы, не повреждая их. Очень довольна. Не поменяю philips ни на какую другую марку.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8320/00 Essential Care, іонізація

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8320/00 Essential Care, іонізація

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā