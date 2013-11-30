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Izbeigta ražošana
Apkope
Keramikai ir raksturīgs mikroskopisks līdzenums un izturība, tādēļ tā ir viens no labākajiem matu taisnošanas plātņu materiāliem. SilkySmooth plātnes ir rūpīgi apstrādātas, lai uzlabotu keramikas slīdēšanas un kopjošās īpašības un attiecīgi nodrošinātu nevainojamus, mirdzošus matus.
Panāciet tūlītēju matu stāvokļa uzlabojumu ar jonu kondicionēšanu. Uzlādētie negatīvie joni likvidē statisko elektrību, kondicionē matus un piegludina matu kutikulas, tādējādi padarot matu mirdzumu un spīdumu intensīvāku. Rezultāts ir burvīgi mirdzoši, gludi mati, kas "nepūkojas".
Godalgas
4.8
no 5
6
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
AsiaD
30/11/2013
Polska
jestem bardzo zadowolona
Świetny produkt, szybko się nagrzewa i prostuje włosy. Wysoka jakość w dobrej cenie. Szczerze polecam.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8333/00 Care SilkySmooth
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8333/00 Care SilkySmooth
Krystyna57
29/11/2013
Polska
Prostownica jest super
Produkt spełnił moje oczekiwania, jest łatwa w obsłudze ma możliwość wyboru temperatury oraz zamknięci co niektórym wydawałoby się to zbędne.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8333/00 Care SilkySmooth
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8333/00 Care SilkySmooth
misoczi
29/11/2013
Polska
Ten produkt sprawia, że moje włosy wyglądają świetnie
Prostownica jest świetna. Włosy są gładkie, a efekt utrzymuje się przez dłuższy czas. Polecam.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8333/00 Care SilkySmooth
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8333/00 Care SilkySmooth