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  • Saudzīga taisnošana ar jonu mirdzumu
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  • Saudzīga taisnošana ar jonu mirdzumu
  • Saudzīga taisnošana ar jonu mirdzumu
  • Saudzīga taisnošana ar jonu mirdzumu
  • Saudzīga taisnošana ar jonu mirdzumu
  • Saudzīga taisnošana ar jonu mirdzumu
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  • Saudzīga taisnošana ar jonu mirdzumu
  • Saudzīga taisnošana ar jonu mirdzumu
  • Saudzīga taisnošana ar jonu mirdzumu
  • Saudzīga taisnošana ar jonu mirdzumu

Izbeigta ražošana

Matu taisnotājs

HP8333/00

4.8
| (6) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

1 godalga

Saudzīga taisnošana ar jonu mirdzumu
Philips Care matu taisnotājam ir visgludākās plātnes, tāpēc tas ievērojami samazina berzi, novērš matu lūšanu un ļauj iegūt veselīga izskata, taisnus, mirdzošus matus.
Skatīt visas priekšrocības

Matu taisnotājs ar gludām plātnēm

Saudzīga taisnošana ar jonu mirdzumu

  • Apkope

Ar SilkySmooth keramiskajām plātnēm mati ir divreiz gludāki

Ar SilkySmooth keramiskajām plātnēm mati ir divreiz gludāki

Keramikai ir raksturīgs mikroskopisks līdzenums un izturība, tādēļ tā ir viens no labākajiem matu taisnošanas plātņu materiāliem. SilkySmooth plātnes ir rūpīgi apstrādātas, lai uzlabotu keramikas slīdēšanas un kopjošās īpašības un attiecīgi nodrošinātu nevainojamus, mirdzošus matus.

Precīza 220°C kontrole ar regulējamu temperatūru

Precīza 220°C kontrole ar regulējamu temperatūru

Vēl saudzīgāks ar jonu kondicionēšanu mirdzošiem, taisniem matiem bez sprogām

Vēl saudzīgāks ar jonu kondicionēšanu mirdzošiem, taisniem matiem bez sprogām

Panāciet tūlītēju matu stāvokļa uzlabojumu ar jonu kondicionēšanu. Uzlādētie negatīvie joni likvidē statisko elektrību, kondicionē matus un piegludina matu kutikulas, tādējādi padarot matu mirdzumu un spīdumu intensīvāku. Rezultāts ir burvīgi mirdzoši, gludi mati, kas "nepūkojas".

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Godalgas

  • Award image AWARD-612375

Atsauksmes

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4.8

no 5

6

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

30/11/2013

Polska

Polska

jestem bardzo zadowolona

Świetny produkt, szybko się nagrzewa i prostuje włosy. Wysoka jakość w dobrej cenie. Szczerze polecam.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8333/00 Care SilkySmooth

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8333/00 Care SilkySmooth

29/11/2013

Polska

Polska

Prostownica jest super

Produkt spełnił moje oczekiwania, jest łatwa w obsłudze ma możliwość wyboru temperatury oraz zamknięci co niektórym wydawałoby się to zbędne.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8333/00 Care SilkySmooth

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8333/00 Care SilkySmooth

29/11/2013

Polska

Polska

Ten produkt sprawia, że moje włosy wyglądają świetnie

Prostownica jest świetna. Włosy są gładkie, a efekt utrzymuje się przez dłuższy czas. Polecam.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8333/00 Care SilkySmooth

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8333/00 Care SilkySmooth

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.