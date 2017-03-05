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Saudzējiet matus gan dienā, gan naktī
Philips piedāvā unikālo Care Touch® iestatījumu, lai taisnus matus varētu saglabāt ilgāk, tos nebojājot.
SalonStraight
Respect
Automātisks iestatījums veselīgas atkārtotas ieveidošanas nolūkā. Saglabājiet savu frizūru visu dienu, vienlaikus nezaudējot matu veselību
Keramikai ir raksturīgs mikroskopisks gludums un izturība, tādēļ tas ir viens no labākajiem materiāliem matu taisnošanas plāksnēm. Plāksnes bez piepūles slīd pa matiem, nodrošinot nevainojamu matu mirdzumu.
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5.0
no 5
6
Atsauksmes
80%
ieteica šo produktu
karola03
05/03/2017
Polska
karolas
polecam.wlosy sa gladkie i lsniace, nie elektryzuja sie. nie niszczy
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8342 Straightener
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8342 Straightener
HALINKA222222
03/12/2013
Polska
SUPER PRODUKT
SPRZĘT BARDZO DOBRY, JEDYNA WADA TO TO ŻE PO DŁUGIM UŻYTKOWANIU ŚCIERA SIĘ ZEWNĘTRZNA POWŁOKA
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8342 Straightener
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8342 Straightener
justi13
02/12/2013
Polska
Wiele doskonałych funkcji
idealny produkt spełniający swoją funkcję w 100%!!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8342 Straightener
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8342 Straightener