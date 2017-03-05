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Izbeigta ražošana

Matu taisnotājs

HP8342

5

| (6) Atsauksmes | 80% ieteica šo produktu

Saudzējiet matus gan dienā, gan naktī

Philips piedāvā unikālo Care Touch® iestatījumu, lai taisnus matus varētu saglabāt ilgāk, tos nebojājot.

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SalonStraight Respect

Saudzējiet matus gan dienā, gan naktī

  • SalonStraight

  • Respect

Veselīgāka atkārtota ieveidošana ar automātiskiem saudzējošākas temperatūras iestatījumiem

Veselīgāka atkārtota ieveidošana ar automātiskiem saudzējošākas temperatūras iestatījumiem

Automātisks iestatījums veselīgas atkārtotas ieveidošanas nolūkā. Saglabājiet savu frizūru visu dienu, vienlaikus nezaudējot matu veselību

Keramiskās plāksnes nodrošina vieglu taisnošanu un mirdzošus matus

Keramiskās plāksnes nodrošina vieglu taisnošanu un mirdzošus matus

Keramikai ir raksturīgs mikroskopisks gludums un izturība, tādēļ tas ir viens no labākajiem materiāliem matu taisnošanas plāksnēm. Plāksnes bez piepūles slīd pa matiem, nodrošinot nevainojamu matu mirdzumu.

Apstrāde ar joniem padara matus spīdīgus un gludus

Apstrāde ar joniem padara matus spīdīgus un gludus

.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Atsauksmes

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5.0

no 5

6

Atsauksmes

80%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

05/03/2017

Polska

Polska

karolas

polecam.wlosy sa gladkie i lsniace, nie elektryzuja sie. nie niszczy

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8342 Straightener

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8342 Straightener

03/12/2013

Polska

Polska

SUPER PRODUKT

SPRZĘT BARDZO DOBRY, JEDYNA WADA TO TO ŻE PO DŁUGIM UŻYTKOWANIU ŚCIERA SIĘ ZEWNĘTRZNA POWŁOKA

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8342 Straightener

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8342 Straightener

02/12/2013

Polska

Polska

Wiele doskonałych funkcji

idealny produkt spełniający swoją funkcję w 100%!!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8342 Straightener

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8342 Straightener

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā