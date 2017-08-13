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Izbeigta ražošana

Care & controlMatu taisnotājs

HP8343/00

4.2

| (6) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

2x lielāka kopšana jūsu matiem

Jaunais Philips Care & Control taisnotājs sniedz iespēju iegūt vēlamo izskatu, saudzējot jūsu matus. 2x saudzīgāka taisnošana, pateicoties apstrādei ar joniem un digitālajai temperatūras kontrolei

Skatīt visas priekšrocības

Matu taisnotājs ar apstrādi ar joniem

2x lielāka kopšana jūsu matiem

Profesionāla 220°C temperatūra perfektam rezultātam

Šī augstā temperatūra sniedz iespēju mainīt matu formu, piešķirot vēlamo izskatu.

Vēl saudzīgāks ar jonu kondicionēšanu mirdzošiem, taisniem matiem bez sprogām

Vēl saudzīgāks ar jonu kondicionēšanu mirdzošiem, taisniem matiem bez sprogām

Panāciet tūlītēju matu stāvokļa uzlabojumu ar jonu kondicionēšanu. Uzlādētie negatīvie joni likvidē statisko elektrību, kondicionē matus un piegludina matu kutikulas, tādējādi padarot matu mirdzumu un spīdumu intensīvāku. Rezultāts ir burvīgi mirdzoši, gludi mati, kas "nepūkojas".

Keramiskās plāksnes nodrošina vieglu taisnošanu un mirdzošus matus

Keramiskās plāksnes nodrošina vieglu taisnošanu un mirdzošus matus

Keramikai ir raksturīgs mikroskopisks gludums un izturība, tādēļ tas ir viens no labākajiem materiāliem matu taisnošanas plāksnēm. Plāksnes bez piepūles slīd pa matiem, nodrošinot nevainojamu matu mirdzumu.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.2

no 5

6

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
1

13/08/2017

Polska

Polska

Najlepsza

Mam prostownicę od ponad roku, używam kilka razy w tygodniu i nie mam z nią żadnych problemów. Ekspresowo się nagrzewa, czytelny wyświetlacz, jonizacja działa super- nawet falowane włosy nie puszą się. Bardzo elegancki design. Powierzchnia nie jest śliska przez co prostownica dobrze utrzymuje się w ręce.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Care & control HP8343/00 Prostownica

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Care & control HP8343/00 Prostownica

27/12/2013

Polska

Polska

BARDZO DOBRA !

Prostownica - każdemu polecam! Spełnia swoje wymagania co do miękkości włosów, a przy tym łatwość urzytkowania potwierdzają zalecenia stawiane przez producenta.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Care & control HP8343/00 Prostownica

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Care & control HP8343/00 Prostownica

01/04/2019

Україна

Україна

идеальный для моих волос

Пользуюсь этим выпрямителем с 2012 года. Работает до сих пор исправно, как новый. Есть индикатор температуры,блокировка кнопок и блокировка щипцов.Шнур на шарнире и крутится на 360 градусов.Обработка волос ионами для блеска. Керамические пластины.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Care & control HP8343/00 Щипці для розпрямлення волосся

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Care & control HP8343/00 Щипці для розпрямлення волосся

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā