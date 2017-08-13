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2x lielāka kopšana jūsu matiem
Jaunais Philips Care & Control taisnotājs sniedz iespēju iegūt vēlamo izskatu, saudzējot jūsu matus. 2x saudzīgāka taisnošana, pateicoties apstrādei ar joniem un digitālajai temperatūras kontrolei
Šī augstā temperatūra sniedz iespēju mainīt matu formu, piešķirot vēlamo izskatu.
Panāciet tūlītēju matu stāvokļa uzlabojumu ar jonu kondicionēšanu. Uzlādētie negatīvie joni likvidē statisko elektrību, kondicionē matus un piegludina matu kutikulas, tādējādi padarot matu mirdzumu un spīdumu intensīvāku. Rezultāts ir burvīgi mirdzoši, gludi mati, kas "nepūkojas".
Keramikai ir raksturīgs mikroskopisks gludums un izturība, tādēļ tas ir viens no labākajiem materiāliem matu taisnošanas plāksnēm. Plāksnes bez piepūles slīd pa matiem, nodrošinot nevainojamu matu mirdzumu.
Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus
4.2
no 5
6
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
sonjak
13/08/2017
Polska
Najlepsza
Mam prostownicę od ponad roku, używam kilka razy w tygodniu i nie mam z nią żadnych problemów. Ekspresowo się nagrzewa, czytelny wyświetlacz, jonizacja działa super- nawet falowane włosy nie puszą się. Bardzo elegancki design. Powierzchnia nie jest śliska przez co prostownica dobrze utrzymuje się w ręce.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Care & control HP8343/00 Prostownica
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ireneusz3131
27/12/2013
Polska
BARDZO DOBRA !
Prostownica - każdemu polecam! Spełnia swoje wymagania co do miękkości włosów, a przy tym łatwość urzytkowania potwierdzają zalecenia stawiane przez producenta.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Care & control HP8343/00 Prostownica
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Care & control HP8343/00 Prostownica
Verka
01/04/2019
Україна
идеальный для моих волос
Пользуюсь этим выпрямителем с 2012 года. Работает до сих пор исправно, как новый. Есть индикатор температуры,блокировка кнопок и блокировка щипцов.Шнур на шарнире и крутится на 360 градусов.Обработка волос ионами для блеска. Керамические пластины.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Care & control HP8343/00 Щипці для розпрямлення волосся
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Care & control HP8343/00 Щипці для розпрямлення волосся