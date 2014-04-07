Jest to już moja druga golarka firmy Philips i co raczej nie powinno być dziwne, jest lepsza od swej poprzedniczki. Jedynym minusem i to nie samej golarki, ale projektantów, jest to że NIE pomyśleli o dołączeniu do niej futerału. Tekturowe pudełko trudno uznać za praktyczne i trwałe opakowanie. Poprzednia golarka miała dołączony futerał jakże potrzebny i praktyczny w wyjazdach.