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Izbeigta ražošana
Divkāršā asmeņu sistēma paceļ matiņus, lai ērti tos nogrieztu zem ādas līmeņa.
Maksimālam sniegumam nomainiet Philips skuvekļa skūšanas galviņas pret HQ55 ik pēc diviem gadiem.
Automātiski piemērojas ikvienam jūsu sejas un kakla izliekumam.
4.3
no 5
19
Atsauksmes
95%
ieteica šo produktu
Cuzi
07/04/2014
Polska
Doskonała Golarka warta swojej ceny
Za te cenę jest to świetny produkt!!! Żeby tak jeszcze akumulatorowa:)
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver
Borys666
18/12/2013
Polska
Bardzo dobra golarka za rozsądne pieniądze
Świetnie goli i nie podrażnia skóry. Świetna jakość za rozsądne pieniądze
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver
Janek1209
07/11/2013
Polska
Ogólnie jestem zadowolony z zakupu.
Jest to już moja druga golarka firmy Philips i co raczej nie powinno być dziwne, jest lepsza od swej poprzedniczki. Jedynym minusem i to nie samej golarki, ale projektantów, jest to że NIE pomyśleli o dołączeniu do niej futerału. Tekturowe pudełko trudno uznać za praktyczne i trwałe opakowanie. Poprzednia golarka miała dołączony futerał jakże potrzebny i praktyczny w wyjazdach.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver