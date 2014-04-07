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Izbeigta ražošana

6000 seriesElektriskais skuveklis

HQ6900/16

4.3
| (19) Atsauksmes | 95% ieteica šo produktu
Tuvu un viegli
Gluds skuvums un ērta skūšanās par pieņemamu cenu. Reflex Action sistēma ir apvienota ar Super Lift & Cut tehnoloģiju, nodrošinot gludu skuvumu un ērtu skūšanos.
Skatīt visas priekšrocības

Tuvu un viegli

Super Lift & Cut tehnoloģijas

Super Lift & Cut tehnoloģijas

Divkāršā asmeņu sistēma paceļ matiņus, lai ērti tos nogrieztu zem ādas līmeņa.

Maināmas galviņas

Maksimālam sniegumam nomainiet Philips skuvekļa skūšanas galviņas pret HQ55 ik pēc diviem gadiem.

Reflex Action sistēma

Reflex Action sistēma

Automātiski piemērojas ikvienam jūsu sejas un kakla izliekumam.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Atsauksmes

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4.3

no 5

19

Atsauksmes

95%

ieteica šo produktu

3
2

07/04/2014

Polska

Polska

Doskonała Golarka warta swojej ceny

Za te cenę jest to świetny produkt!!! Żeby tak jeszcze akumulatorowa:)

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver

18/12/2013

Polska

Polska

Bardzo dobra golarka za rozsądne pieniądze

Świetnie goli i nie podrażnia skóry. Świetna jakość za rozsądne pieniądze

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver

07/11/2013

Polska

Polska

Ogólnie jestem zadowolony z zakupu.

Jest to już moja druga golarka firmy Philips i co raczej nie powinno być dziwne, jest lepsza od swej poprzedniczki. Jedynym minusem i to nie samej golarki, ale projektantów, jest to że NIE pomyśleli o dołączeniu do niej futerału. Tekturowe pudełko trudno uznać za praktyczne i trwałe opakowanie. Poprzednia golarka miała dołączony futerał jakże potrzebny i praktyczny w wyjazdach.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver

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