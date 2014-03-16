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Izbeigta ražošana
Gluds skuvums
Šo pilnībā mazgājamo skuvekli var skalot katru reizi pēc lietošanas. Ērta skūšanās un gluds skuvums katru dienu!
Uzlāde no elektrotīkla
Elektriskajam skuveklim ir īpaši plānas galviņas ar garenrievām, lai noskūtu garus matiņus, un caurumiņi, lai noskūtu īsākos rugājus.
Automātiski piemērojas ikvienam jūsu sejas un kakla izliekumam.
Šo Philips skuvekļa galviņu ādai nekaitīgais profils nodrošina gludu saskari ar ādu, ērtākai skūšanai.
4.5
no 5
2
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Pilát
16/03/2014
Česká republika
Dobrý kup.
Sloužil nám se synem tři roky, velice spolehlivý a levný výrobek.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ7300/16 Elektrický holicí strojek
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ7300/16 Elektrický holicí strojek
Zbych31
10/06/2014
Polska
Swietna golarka, polecam
Bateria bardzo długo trzyma, jest poręczna, świetnie goli, łatwa w utrzymaniu czystość, mały minus za trymer do strzyżenia dłuższych włosów - ma mniejszą sprawność
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ7300/16 Electric shaver
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ7300/16 Electric shaver
Avots: Euromonitor International Limited, mazumtirdzniecības vērtība, ķermeņa apmatojuma skuvekļu kategorijas definīcija, 2019. gada dati, pētījums veikts 2020. gada janvārī.