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HQ7330/19
ar NIVEA FOR MEN putām
Ultra Glide tehnoloģija, kas iestrādāta skūšanās putās, nodrošina atsvaidzinošu gludu skuvumu ar elektrisko skuvekli
Izmantojiet skuvekli dušā, lai ietaupītu laiku un iegūtu mitrās skūšanās sniegto svaiguma sajūtu.
3.7
no 5
3
Atsauksmes
Kokrsoft
13/12/2019
Česká republika
Spolehlivý
Bezdrátové provedení dlouhá životnost baterie na jedno nabití
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ7330/19 Elektrický holicí strojek
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ7330/19 Elektrický holicí strojek
Silvian
07/05/2019
România
Practic si delicat
Foarte eficienta atat pentru barbierit ud cat si uscat. Acumulatorul are o autonomia buna, conform specificatiei si faptul ca anunta cand bateria este pe sfarsit destul de devreme incat sa nu ramai la jumatatea barbieriutlui fara posibilitatea de a termina. Se spala usor, prin simpla punere a aparatului sub jet de apa, totusi recomand ca la anumite perioade de timp sa se faca o dezasamblare si curatare completa.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ7330/19 Electric shaver
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ7330/19 Electric shaver
Jisol
05/10/2015
Česká republika
Verificēts pircējs
Nedoporučuji, kdybych mohl tak ho vrátím.
Děs běs, horší než můj starý základní Philips. Vícekrát bych si ho nekoupil a nemůžu ho ani doporučit.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ7330/19 Elektrický holicí strojek
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ7330/19 Elektrický holicí strojek
Avots: Euromonitor International Limited, mazumtirdzniecības vērtība, ķermeņa apmatojuma skuvekļu kategorijas definīcija, 2019. gada dati, pētījums veikts 2020. gada janvārī.