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  • Atsvaidzinoša skūšanās sajūta
  • Atsvaidzinoša skūšanās sajūta

Izbeigta ražošana

NIVEA Shaver series 3000Elektriskais skuveklis

HQ7330/19

3.7
| (3) Atsauksmes
Atsvaidzinoša skūšanās sajūta
Izmantojiet šo Philips skuvekli ērtai sausai skūšanai vai ar NIVEA FOR MEN skūšanās putām atsvaidzinošai skūšanas sajūtai
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Pasaulē labākais zīmols elektrisko skuvekļu kategorijā1

Atsvaidzinoši gluda, ērta skūšanās

Atsvaidzinoša skūšanās sajūta

  • ar NIVEA FOR MEN putām

Ultra Glide skūšanās putas

Ultra Glide skūšanās putas

Ultra Glide tehnoloģija, kas iestrādāta skūšanās putās, nodrošina atsvaidzinošu gludu skuvumu ar elektrisko skuvekli

Mitrā uzkopšana

Mitrā uzkopšana

Izmantojiet skuvekli dušā, lai ietaupītu laiku un iegūtu mitrās skūšanās sniegto svaiguma sajūtu.

Noskuj par visīsākos matiņus

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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3.7

no 5

3

Atsauksmes

4
3
2

13/12/2019

Česká republika

Česká republika

Spolehlivý

Bezdrátové provedení dlouhá životnost baterie na jedno nabití

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ7330/19 Elektrický holicí strojek

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ7330/19 Elektrický holicí strojek

07/05/2019

România

România

Practic si delicat

Foarte eficienta atat pentru barbierit ud cat si uscat. Acumulatorul are o autonomia buna, conform specificatiei si faptul ca anunta cand bateria este pe sfarsit destul de devreme incat sa nu ramai la jumatatea barbieriutlui fara posibilitatea de a termina. Se spala usor, prin simpla punere a aparatului sub jet de apa, totusi recomand ca la anumite perioade de timp sa se faca o dezasamblare si curatare completa.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ7330/19 Electric shaver

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ7330/19 Electric shaver

05/10/2015

Česká republika

Česká republika

Verificēts pircējs

Nedoporučuji, kdybych mohl tak ho vrátím.

Děs běs, horší než můj starý základní Philips. Vícekrát bych si ho nekoupil a nemůžu ho ani doporučit.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ7330/19 Elektrický holicí strojek

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ7330/19 Elektrický holicí strojek

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Atrunas

  1. Avots: Euromonitor International Limited, mazumtirdzniecības vērtība, ķermeņa apmatojuma skuvekļu kategorijas definīcija, 2019. gada dati, pētījums veikts 2020. gada janvārī. 