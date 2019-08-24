ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Gluds skuvums
  • Gluds skuvums
  • Gluds skuvums
  • Gluds skuvums
  • Gluds skuvums
  • Gluds skuvums
  • Gluds skuvums
  • Gluds skuvums
  • Gluds skuvums
  • Gluds skuvums
  • Gluds skuvums
  • Gluds skuvums

Izbeigta ražošana

7000 SeriesElektriskais skuveklis

HQ7360

4.5

| (2) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Gluds skuvums

Šim skuveklim ir unikāla precīzas griešanas sistēma. Tam ir īpaši plānas skūšanas galviņas ar rieviņām, lai noskūtu garus matiņus, un caurumiņi, lai noskūtu īsākos rugājus. Skuveklis ir arī pilnībā mazgājams.

Skatīt visas priekšrocības
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Pasaulē labākais zīmols elektrisko skuvekļu kategorijā1

Noskuj par visīsākos matiņus

Gluds skuvums

  • Ātra uzlāde

Precīza griešanas sistēma

Precīza griešanas sistēma

Elektriskajam skuveklim ir īpaši plānas galviņas ar garenrievām, lai noskūtu garus matiņus, un caurumiņi, lai noskūtu īsākos rugājus.

Reflex Action sistēma

Reflex Action sistēma

Automātiski piemērojas ikvienam jūsu sejas un kakla izliekumam.

Ērtas skuvekļa galviņas

Ērtas skuvekļa galviņas

Šo Philips skuvekļa galviņu ādai nekaitīgais profils nodrošina gludu saskari ar ādu, ērtākai skūšanai.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atrast rezerves daļas vai piederumus

Doties pie detaļām un piederumiem

Daļas un piederumi

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

4.5

no 5

2

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

24/08/2019

România

România

Verificēts pircējs

Un produs excelent

Recomand tuturor, il folosesc de 10 ani si functioneaza impecabil

Plusi

silentios, usor de folosit, design modern, usor de intretinut, functioneaza excelent

Mīnusi

nu are

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7000 Series HQ7360 Aparat de ras electric

Date of Use 2017-08-24

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7000 Series HQ7360 Aparat de ras electric

Date of Use 2017-08-24

24/02/2016

Polska

Polska

Verificēts pircējs

dobry sprzęt

ostrza zużyły mi się po około 2 latach użytkowania, przy twardym zaroście, bardzo łatwo można dostać nowe w dobrej cenie mycie pod wodą też jej nie straszne

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7000 Series HQ7360 Electric shaver

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7000 Series HQ7360 Electric shaver

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Avots: Euromonitor International Limited, mazumtirdzniecības vērtība, ķermeņa apmatojuma skuvekļu kategorijas definīcija, 2019. gada dati, pētījums veikts 2020. gada janvārī. 