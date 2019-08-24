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Izbeigta ražošana
Gluds skuvums
Šim skuveklim ir unikāla precīzas griešanas sistēma. Tam ir īpaši plānas skūšanas galviņas ar rieviņām, lai noskūtu garus matiņus, un caurumiņi, lai noskūtu īsākos rugājus. Skuveklis ir arī pilnībā mazgājams.
Ātra uzlāde
Elektriskajam skuveklim ir īpaši plānas galviņas ar garenrievām, lai noskūtu garus matiņus, un caurumiņi, lai noskūtu īsākos rugājus.
Automātiski piemērojas ikvienam jūsu sejas un kakla izliekumam.
Šo Philips skuvekļa galviņu ādai nekaitīgais profils nodrošina gludu saskari ar ādu, ērtākai skūšanai.
4.5
no 5
2
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Dan Nor
24/08/2019
România
Verificēts pircējs
Un produs excelent
Recomand tuturor, il folosesc de 10 ani si functioneaza impecabil
Plusi
silentios, usor de folosit, design modern, usor de intretinut, functioneaza excelent
Mīnusi
nu are
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7000 Series HQ7360 Aparat de ras electric
Date of Use 2017-08-24
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7000 Series HQ7360 Aparat de ras electric
Date of Use 2017-08-24
granol
24/02/2016
Polska
Verificēts pircējs
dobry sprzęt
ostrza zużyły mi się po około 2 latach użytkowania, przy twardym zaroście, bardzo łatwo można dostać nowe w dobrej cenie mycie pod wodą też jej nie straszne
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7000 Series HQ7360 Electric shaver
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7000 Series HQ7360 Electric shaver
Avots: Euromonitor International Limited, mazumtirdzniecības vērtība, ķermeņa apmatojuma skuvekļu kategorijas definīcija, 2019. gada dati, pētījums veikts 2020. gada janvārī.