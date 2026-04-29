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Daily Collection Mikseri
Izbeigta ražošana
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HR1456/70
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User Manual Philips
Philips mikseris palīdz pagatavot garšīgas, mājās gatavotas kūkas, pīrāgus un maizi. Tā jaudīgais 175 W motors, 5 ātrumi, dažādas putošanas slotiņas un maisīšanas āķi padarīs jaukšanu aizraujošu un vieglu.
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