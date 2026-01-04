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  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70

Izbeigta ražošana

Daily CollectionMikseri

HR1456/70

Aizraujoša un viegla sastāvdaļu jaukšana

Philips mikseris palīdz pagatavot garšīgas, mājās gatavotas kūkas, pīrāgus un maizi. Tā jaudīgais 175 W motors, 5 ātrumi, dažādas putošanas slotiņas un maisīšanas āķi padarīs jaukšanu aizraujošu un vieglu.

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Mikseris gardiem desertiem un mājās gatavotām kūkām

Aizraujoša un viegla sastāvdaļu jaukšana

  • 300 W

  • 5 ātrumi un turbo funkcija

  • Nerūsējošā tērauda putotāji

  • Mīklas āķi

Vairāki ātr. iest. un turbo funkcija

Vairāki ātr. iest. un turbo funkcija

Vairāki ātr. iest. un turbo funkcija perfektiem rezultātiem.

Putošanas slot. un mīklas āķi

Putošanas slot. un mīklas āķi

Philips miksera nerūsējošā tērauda putotāji un mīklas āķi garantē visu jūsu ieplānoto recepšu perfektu pagatavošanu.

Skava vada glabāšanai

Skava vada glabāšanai

Skava vadam ērtai vada glabāšanai.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā