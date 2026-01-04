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Izbeigta ražošana
HR1456/70
Aizraujoša un viegla sastāvdaļu jaukšana
Philips mikseris palīdz pagatavot garšīgas, mājās gatavotas kūkas, pīrāgus un maizi. Tā jaudīgais 175 W motors, 5 ātrumi, dažādas putošanas slotiņas un maisīšanas āķi padarīs jaukšanu aizraujošu un vieglu.
300 W
5 ātrumi un turbo funkcija
Nerūsējošā tērauda putotāji
Mīklas āķi
Vairāki ātr. iest. un turbo funkcija perfektiem rezultātiem.
Philips miksera nerūsējošā tērauda putotāji un mīklas āķi garantē visu jūsu ieplānoto recepšu perfektu pagatavošanu.
Skava vadam ērtai vada glabāšanai.
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