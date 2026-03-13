10% atlaide pirmajam pasūtījumam
30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Interneta veikals
Ēdienu gatavošana
Visas sērijas
Daily kolekcija Mikseris
Izbeigta ražošana
Atbalsts
HR1459/00
Doties uz veikalu
Piesakieties vai izveidojiet kontu
Tev būs tūlītēja piekļuve rokasgrāmatām, īpaši tev pielāgotam atbalstam un citām iespējām. Turklāt tas ir ātri un vienkārši.
EU Declaration of conformity Philips Daily Collection Mixer HR1459/00 - English (US)
User Manual Philips Daily Collection Mixer HR1459/00
Sazinies ar mums
Mēs labprāt tev palīdzēsim