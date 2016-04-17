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  • Nevainojami saputo un sajauc
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  • Nevainojami saputo un sajauc
  • Nevainojami saputo un sajauc
  • Nevainojami saputo un sajauc
  • Nevainojami saputo un sajauc
  • Nevainojami saputo un sajauc
  • Nevainojami saputo un sajauc
  • Nevainojami saputo un sajauc
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  • Nevainojami saputo un sajauc
  • Nevainojami saputo un sajauc
  • Nevainojami saputo un sajauc
  • Nevainojami saputo un sajauc
  • Nevainojami saputo un sajauc
  • Nevainojami saputo un sajauc

Izbeigta ražošana

Daily kolekcijaMikseris

HR1459/00

4.9
| (27) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Nevainojami saputo un sajauc
Šis Philips mikseris ar jaudīgu 300 W motoru nodrošina perfektus rezultātus ar vismazāko piepūli, veicot mīklas mīcīšanu, jaukšanu vai putošanu. Papildus pievienota kontroles iespēja ar 5 ātruma iestatījumiem visām jūsu receptēm.
Skatīt visas priekšrocības

Gardiem, mājās gatavotiem desertiem un kūkām

Nevainojami saputo un sajauc

  • 300 W

  • 5 ātrumi

  • Putotājs

Jaudīgs 300 W motors

Jaudīgs 300 W motors

Jaudīgs 300 W motors, kas perfekti saputo/sakuļ un samīca mīklu

5 ātrumi plus turbo visdažādākajām receptēm

5 ātrumi plus turbo visdažādākajām receptēm

Piešķirti 5 ātrumi plus turbo visdažādākajām receptēm

Nerūsējošā tērauda putošanas slotiņas un mīklas mīcīšanas āķi

Nerūsējošā tērauda putošanas slotiņas un mīklas mīcīšanas āķi

Ietvertas nerūsējošā tērauda putošanas slotiņas un mīklas mīcīšanas āķi.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.9

no 5

27

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

17/04/2016

Polska

Polska

Dobry produkt

Mikser firmy Philips posiada silnik o mocy 300 W, który zapewnia doskonałe rezultaty przy minimalnym wysiłku — zarówno podczas zagniatania ciasta, jak i miksowania składników lub ich ubijania. 5 ustawień prędkości oraz funkcja turbo doskonale sprawdzają się podczas przygotowywania różnorodnych przepisów.Zacisk do przewodu zasilającego umożliwiający jego złożenie i uporządkowane przechowywanie. Myślę, że jest to fajny sprzęt a przy tym nie zajmuje dużo miejsca.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Mikser z kolekcji Daily HR1453/00

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Mikser z kolekcji Daily HR1453/00

06/04/2016

Polska

Polska

Produkt który powinien być w każdej kuchni.

Mikser Philips HR1459/00 bardzo solidny, posiada 5 prędkości, funkcjonalny, poręczny, cicho pracuje, dobrze wykonany i ma dużą moc silnika 300 W. Wygodny w użyciu i łatwy w utrzymaniu czystości. W zestawie końcówki do ubijania piany i wyrabiania ciasta wykonane ze stali szlachetnej. Bardzo dobrze radzi sobie w mojej kuchni jestem z niego bardzo zadowolona.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Mikser z kolekcji Daily HR1453/00

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Mikser z kolekcji Daily HR1453/00

06/09/2015

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Miksera HR1459/00 ten produkt odpowiada moim wymaganiom

Pozytywna w całości. Jest bardzo poręczny i prosty w obsłudze.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Mikser z kolekcji Daily HR1453/00

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Mikser z kolekcji Daily HR1453/00

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.