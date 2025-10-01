HR1501/00
Jaudīgs, kompakts, vienkāršs!
Šis kompaktais un vienkārši lietojamais smalcinātājs ir lielisks virtuves palīgs maltīšu pagatavošanai. Jaudīgais motors sasmalcinās ikvienu sastāvdaļu, ļaujot ērti pagatavot, piemēram, dažādas mērcītes.Skatīt visas priekšrocības
Ātrs un jaudīgs 450 W motors nodrošina ātru un precīzu smalcināšanu. Ātri pagatavo jebkurus ēdienus.
Vienmērīgi sasmalcina mīkstas un cietas sastāvdaļas, pateicoties PowerChop tehnoloģijai, kurā apvienoti optimāli veidoti asmeņi, griešanas leņķis un trauka iekšpuse.
Vai tā būtu gvakamole vai arī pesto, 1 L traukā vari pagatavot visu, ko vien vēlies.
Pateicoties diviem ātrumiem, var viegli sasmalcināt dažādas sastāvdaļas. Rupjākai masai ar gabaliņiem dažas sekundes izmanto pirmo ātrumu, bet viendabīgāku rezultātu iegūsi ar otro ātrumu.
Var smalcināt ar vienu roku, jo ierīcei ir stabila gumijas pamatne.
Neuztraucies par tīrīšanu! Trauku un asmeņus var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā.
Šis smalcinātājs viegli apstrādās kā sīpolus, tā mērcītes.
Mūsu 4 asmeņi ir īpaši veidoti un spēj sagriezt jebkādu veidu produktus. Viss tiks sasmalcināts vienā mirklī!
Vari mājās saviem spēkiem viegli pagatavot riekstu sviestu un izmēģināt jaunas un veselīgākas garšas iespējas vai pagatavot bērniem šokolādes smēriņu.
Vispārējas specifikācijas
Tehniskā specifikācija
Saderība
Drošības funkcija
Svars un izmēri
Izturība
Izcelsmes valsts
