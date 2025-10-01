Meklējamie vārdi

Mājsaimniecības piederumi
  • Jaudīgs, kompakts, vienkāršs! Jaudīgs, kompakts, vienkāršs! Jaudīgs, kompakts, vienkāršs!
  • Play Pause

    3000. sērijas smalcinātājs Smalcinātājs

    HR1501/00

    Overall rating / 5
    • Atsauksmes Atsauksmes Atsauksmes

    Jaudīgs, kompakts, vienkāršs!

    Šis kompaktais un vienkārši lietojamais smalcinātājs ir lielisks virtuves palīgs maltīšu pagatavošanai. Jaudīgais motors sasmalcinās ikvienu sastāvdaļu, ļaujot ērti pagatavot, piemēram, dažādas mērcītes.

    Skatīt visas priekšrocības

    3000. sērijas smalcinātājs Smalcinātājs

    Līdzīgi produkti

    Skatīt visu Rokas blendera piederumi

    Jaudīgs, kompakts, vienkāršs!

    Maltīšu gatavošana vēl nekad nav bijusi tik viegla!

    • Izcila smalcināšana, izmantojot PowerChop tehnoloģiju
    • 450 W motors nodrošina ātru un ideālu rezultātu
    • Pagatavo visdažādākās mērces 1 L traukā
    • Ar 2 ātrumu iestatījumiem viegli kontrolēt rezultātu
    • Trauku un asmeņus var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā
    Jaudīga smalcināšana

    Jaudīga smalcināšana

    Ātrs un jaudīgs 450 W motors nodrošina ātru un precīzu smalcināšanu. Ātri pagatavo jebkurus ēdienus.

    PowerChop tehnoloģija lieliskam griešanas sniegumam

    PowerChop tehnoloģija lieliskam griešanas sniegumam

    Vienmērīgi sasmalcina mīkstas un cietas sastāvdaļas, pateicoties PowerChop tehnoloģijai, kurā apvienoti optimāli veidoti asmeņi, griešanas leņķis un trauka iekšpuse.

    1 L traukā var pagatavot visdažādākās mērcītes

    1 L traukā var pagatavot visdažādākās mērcītes

    Vai tā būtu gvakamole vai arī pesto, 1 L traukā vari pagatavot visu, ko vien vēlies.

    Divi ātrumi, dubulta precizitāte!

    Divi ātrumi, dubulta precizitāte!

    Pateicoties diviem ātrumiem, var viegli sasmalcināt dažādas sastāvdaļas. Rupjākai masai ar gabaliņiem dažas sekundes izmanto pirmo ātrumu, bet viendabīgāku rezultātu iegūsi ar otro ātrumu.

    Neslīdoša pamatne

    Neslīdoša pamatne

    Var smalcināt ar vienu roku, jo ierīcei ir stabila gumijas pamatne.

    Viegla tīrīšana

    Viegla tīrīšana

    Neuztraucies par tīrīšanu! Trauku un asmeņus var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā.

    Viena ierīce, bezgalīgas iespējas!

    Viena ierīce, bezgalīgas iespējas!

    Šis smalcinātājs viegli apstrādās kā sīpolus, tā mērcītes.

    4 nerūsējoša tērauda asmeņi smalcina ātri

    4 nerūsējoša tērauda asmeņi smalcina ātri

    Mūsu 4 asmeņi ir īpaši veidoti un spēj sagriezt jebkādu veidu produktus. Viss tiks sasmalcināts vienā mirklī!

    Pagatavo riekstu sviestu saviem spēkiem.

    Pagatavo riekstu sviestu saviem spēkiem.

    Vari mājās saviem spēkiem viegli pagatavot riekstu sviestu un izmēģināt jaunas un veselīgākas garšas iespējas vai pagatavot bērniem šokolādes smēriņu.

    Tehniskā specifikācija

    • Vispārējas specifikācijas

      Galvenais materiāls
      Plastmasa
      Sekundārais materiāls
      Plastmasa
      Funkcijas
      1./2. ātrums
      Produkta veids
      Smalcinātājs
      Sertifikācijas
      CB
      Trauka ietilpība
      Maks. 1 L
      Neslīdoša pamatne
      Vada garums
      > 1,2 m
      Tehnoloģija
      PowerChop tehnoloģija
      Detaļas var mazgāt trauku mašīnā
      Ietilpības līmeņa indikators
      Trauka materiāls
      Plastmasa
      Asmeņu materiāls
      Nerūsējošais tērauds
      Apgriezieni minūtē (RPM)
      5000
      Nesatur BPA
      Impulsu režīms
      Atvienojami asmeņi
      Spēj smalcināt ledu
      Spēj sablendēt karstas sastāvdaļas
      < 60, bet neiesakām
      Trokšņa līmenis (standarta)
      < 80 dB
      Garantija
      2 gadi
      Saderīgs ar sausajiem produktiem

    • Tehniskā specifikācija

      Jauda
      450 W
      Spriegums
      220–240 V
      Frekvence
      50–60 Hz
      Skaits iepakojumā
      1 PC uz F kārbu

    • Saderība

      Iekļautie piederumi 1
      S veida asmens

    • Drošības funkcija

      Drošības sertifikācija
      CB
      Automātiska asmeņu apstādināšana
      < 1,5 s atbilstoši drošības standartam

    • Svars un izmēri

      Produkta garums
      141 mm
      Produkta platums
      141 mm
      Produkta augstums
      258 mm
      Produkta svars
      1056 g
      Iepakojuma garums
      145 mm
      Iepakojuma platums
      145 mm
      Iepakojuma augstums
      275 mm
      Iepakojuma svars
      1282 g

    • Izturība

      Lietotāja rokasgrāmata
      Lietošanas instrukcija

    • Izcelsmes valsts

      Ražots
      Ķīna

    Badge-D2C

    Palīdzība saistībā ar šo izstrādājumu

    Padomi par izstrādājumu, bieži uzdotie jautājumi, lietotāja rokasgrāmatas un informācija par drošību un atbilstību.

    Ieteiktās preces

    Nesen skatītie produkti

    Atsauksmes

    Esi pirmais, kurš novērtēs šo produktu

    Atklāj

    My Philips

    Reģistrējies ekskluzīvām
    priekšrocībām

    Abonē mūsu biļetenu

    * Šis ir obligātais lauks

    Ekskluzīvi piedāvājumi un kuponi

    Jaunu produktu izlaišana

    Padomi un ieteikumi

    *
    Es vēlos saņemt reklāmas ziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, pasākumiem un akcijām, pamatojoties uz manām izvēlēm un darbībām. Es varu viegli atcelt abonementu jebkurā laikā!
    Ko tas nozīmē?
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Visas tiesības aizsargātas

    Mūsu vietni vislabāk var apskatīt, izmantojot jaunāko Microsoft Edge, Google Chrome vai Firefox versiju.