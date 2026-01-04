30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
HR1538/60
Viegli pagatavot mājas delikateses
Philips mikseris ar statīvu, bļodu un maisīšanas sietu palīdz pagatavot garšīgas, mājās gatavotas kūkas, pīrāgus un maizi. Tā jaudīgais 200 vatu motors, 3 ātrumi, putotāji un mīklas āķi padarīs jaukšanu aizraujošu un vienkāršu.
200 W
Rotējoša bļoda
Philips miksera nerūsējošā tērauda putotāji un mīklas āķi garantē visu jūsu ieplānoto recepšu perfektu pagatavošanu.
Vairāki ātr. iest. un turbo funkcija perfektiem rezultātiem.
Atsauksmes