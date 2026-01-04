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  • Viegli pagatavot mājas delikateses
  • Viegli pagatavot mājas delikateses
  • Viegli pagatavot mājas delikateses
  • Viegli pagatavot mājas delikateses
  • Viegli pagatavot mājas delikateses
  • Viegli pagatavot mājas delikateses
  • Viegli pagatavot mājas delikateses
  • Viegli pagatavot mājas delikateses
  • Viegli pagatavot mājas delikateses
  • Viegli pagatavot mājas delikateses
  • Viegli pagatavot mājas delikateses
  • Viegli pagatavot mājas delikateses
  • Viegli pagatavot mājas delikateses
  • Viegli pagatavot mājas delikateses
  • Viegli pagatavot mājas delikateses
  • Viegli pagatavot mājas delikateses
  • Viegli pagatavot mājas delikateses
  • Viegli pagatavot mājas delikateses
  • Viegli pagatavot mājas delikateses
  • Viegli pagatavot mājas delikateses

Izbeigta ražošana

Mikseri ar statīvu

HR1538/60

Viegli pagatavot mājas delikateses

Philips mikseris ar statīvu, bļodu un maisīšanas sietu palīdz pagatavot garšīgas, mājās gatavotas kūkas, pīrāgus un maizi. Tā jaudīgais 200 vatu motors, 3 ātrumi, putotāji un mīklas āķi padarīs jaukšanu aizraujošu un vienkāršu.

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Mikseris ar statīvu, trauku un sietu

Viegli pagatavot mājas delikateses

  • 200 W

  • Rotējoša bļoda

Putošanas slot. un mīklas āķi

Putošanas slot. un mīklas āķi

Philips miksera nerūsējošā tērauda putotāji un mīklas āķi garantē visu jūsu ieplānoto recepšu perfektu pagatavošanu.

Vairāki ātr. iest. un turbo funkcija

Vairāki ātr. iest. un turbo funkcija

Vairāki ātr. iest. un turbo funkcija perfektiem rezultātiem.

Rotējoša bļoda

Rotējoša bļoda

Tehniskā specifikācija

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.