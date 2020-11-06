30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
Viegli pagatavot mājas delikateses
Philips mikseris palīdz jums pagatavot garšīgas mājas delikateses. Tā jaudīgais 350 vatu motors, 3 ātrumi un dažādi jaucēji un mīklas āķi, atvieglos darbu ar visstingrāko mīklu. Mikseri var vienkārši saglabāt tam paredzētajā glabāšanas kastē.
400 W
Nerūsējošā tērauda putotāji
Mīklas āķi, ar uzglabāšanas kārbu
Philips miksera nerūsējošā tērauda putotāji un mīklas āķi garantē visu jūsu ieplānoto recepšu perfektu pagatavošanu.
5.0
no 5
4
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Ісіда
06/11/2020
Україна
Міксер чудовий!
Дуже гарно працює, надійний помічник на кухні. Дуже задоволена що його придбала!
Plusi
Кількість скоростей.
Mīnusi
Незнашла
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR1561/80 Ручні міксери
Date of Use 2020-05-06
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR1561/80 Ручні міксери
Date of Use 2020-05-06
Roxy17
05/11/2020
Україна
Справжній помічник на кухні!
Міксер є незамінним помічником при приготуванні біскітів, пісочного тіста та домашнього майонезу. А ше я навчилася готувати домашній зефір на агарі. Мій міксер чудово з цим справляється!!!
Plusi
100%
Mīnusi
Немає
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR1561/80 Ручні міксери
Date of Use 2018-11-05
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR1561/80 Ручні міксери
Date of Use 2018-11-05
05/11/2020
Україна
Классный миксер
Даже и не знала, что за такие деньги можно купить на столько хорошую и качественную вещь! Миксер хорош во всем, он легкий, его удобно держать, тихий в работе, мощности хватает и на белки и на любой замес теста. Советую, берите не ошибётесь!
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR1561/80 Ручні міксери
Date of Use 2019-10-05
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR1561/80 Ручні міксери
Date of Use 2019-10-05