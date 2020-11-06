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  • Viegli pagatavot mājas delikateses
  • Viegli pagatavot mājas delikateses
  • Viegli pagatavot mājas delikateses
  • Viegli pagatavot mājas delikateses
  • Viegli pagatavot mājas delikateses
  • Viegli pagatavot mājas delikateses

Izbeigta ražošana

Mikseri

HR1561/80

5

| (4) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Viegli pagatavot mājas delikateses

Philips mikseris palīdz jums pagatavot garšīgas mājas delikateses. Tā jaudīgais 350 vatu motors, 3 ātrumi un dažādi jaucēji un mīklas āķi, atvieglos darbu ar visstingrāko mīklu. Mikseri var vienkārši saglabāt tam paredzētajā glabāšanas kastē.

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Jaudīgs 400 vatu motors

Viegli pagatavot mājas delikateses

  • 400 W

  • Nerūsējošā tērauda putotāji

  • Mīklas āķi, ar uzglabāšanas kārbu

Jaudīgs 400 vatu motors

Jaudīgs 400 vatu motors

Iekļauta glabāšanas kaste

Putošanas slot. un mīklas āķi

Putošanas slot. un mīklas āķi

Philips miksera nerūsējošā tērauda putotāji un mīklas āķi garantē visu jūsu ieplānoto recepšu perfektu pagatavošanu.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

4

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

06/11/2020

Україна

Україна

Міксер чудовий!

Дуже гарно працює, надійний помічник на кухні. Дуже задоволена що його придбала!

Plusi

Кількість скоростей.

Mīnusi

Незнашла

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR1561/80 Ручні міксери

Date of Use 2020-05-06

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR1561/80 Ручні міксери

Date of Use 2020-05-06

05/11/2020

Україна

Україна

Справжній помічник на кухні!

Міксер є незамінним помічником при приготуванні біскітів, пісочного тіста та домашнього майонезу. А ше я навчилася готувати домашній зефір на агарі. Мій міксер чудово з цим справляється!!!

Plusi

100%

Mīnusi

Немає

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR1561/80 Ручні міксери

Date of Use 2018-11-05

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR1561/80 Ручні міксери

Date of Use 2018-11-05

05/11/2020

Україна

Україна

Классный миксер

Даже и не знала, что за такие деньги можно купить на столько хорошую и качественную вещь! Миксер хорош во всем, он легкий, его удобно держать, тихий в работе, мощности хватает и на белки и на любой замес теста. Советую, берите не ошибётесь!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR1561/80 Ручні міксери

Date of Use 2019-10-05

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR1561/80 Ручні міксери

Date of Use 2019-10-05

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.