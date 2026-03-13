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Mikseri

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Rokasgrāmatas un dokumentācija

User Manual Philips

  • PDF fails, 796 kB
  • 13 March 2026

Philips mikseris ar Fleximix funkciju nodrošinās vienādas konsistences rezultātus bez gabaliņiem. Tā jaudīgais 400 W motors, 3 ātrumi un dažādu joslu jaucēji un maisīšanas āķi tiks galā pat ar visstingrāko mīklu.

  • PDF fails
  • 29 March 2026

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