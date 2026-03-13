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User Manual Philips
Philips mikseris ar Fleximix funkciju nodrošinās vienādas konsistences rezultātus bez gabaliņiem. Tā jaudīgais 400 W motors, 3 ātrumi un dažādu joslu jaucēji un maisīšanas āķi tiks galā pat ar visstingrāko mīklu.
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