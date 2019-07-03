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  • Īpaši viendabīgi rezultāti
  • Īpaši viendabīgi rezultāti
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Izbeigta ražošana

Mikseri

HR1571/30

5

| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu

Īpaši viendabīgi rezultāti

Philips mikseris ar Fleximix funkciju nodrošinās vienādas konsistences rezultātus bez gabaliņiem. Tā jaudīgais 400 W motors, 3 ātrumi un dažādu joslu jaucēji un maisīšanas āķi tiks galā pat ar visstingrāko mīklu.

Skatīt visas priekšrocības

Fleximix funkcija aizsn. visas tr. mal.

Īpaši viendabīgi rezultāti

  • 400 W

  • Uzglabāšanas kaste

FlexiMix funkcija visu tr. malu aizsnieg.

FlexiMix funkcija visu tr. malu aizsnieg.

Vairāki ātr. iest. un turbo funkcija

Vairāki ātr. iest. un turbo funkcija

Vairāki ātr. iest. un turbo funkcija perfektiem rezultātiem.

Jaudīgs 400 vatu motors

Jaudīgs 400 vatu motors

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

03/07/2019

Україна

Україна

Цей міксер по своїх функціях найкращий з усіх,якими я користувалась.

Я купила свій міксер років12 тому. Стрічкові крюки для збивання були для мене чимось новим. Я в процесі експлуатації оцінила їхню надзвичайність. Моментально збиваються любі креми. Бісквіт збивається чудово,причому я не збиваю окремо білок іжовток,а просто розбила яйця-і міксер зіб'є їх так,що мене вважають суперхазяйкою. Є три швидкості і надзвичайна кнопка-турбо збивання,це мені подобається при збиванні білків.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR1571/30 Міксер

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR1571/30 Міксер

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