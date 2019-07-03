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Īpaši viendabīgi rezultāti
Philips mikseris ar Fleximix funkciju nodrošinās vienādas konsistences rezultātus bez gabaliņiem. Tā jaudīgais 400 W motors, 3 ātrumi un dažādu joslu jaucēji un maisīšanas āķi tiks galā pat ar visstingrāko mīklu.
400 W
Uzglabāšanas kaste
Vairāki ātr. iest. un turbo funkcija perfektiem rezultātiem.
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
Цветок
03/07/2019
Україна
Цей міксер по своїх функціях найкращий з усіх,якими я користувалась.
Я купила свій міксер років12 тому. Стрічкові крюки для збивання були для мене чимось новим. Я в процесі експлуатації оцінила їхню надзвичайність. Моментально збиваються любі креми. Бісквіт збивається чудово,причому я не збиваю окремо білок іжовток,а просто розбила яйця-і міксер зіб'є їх так,що мене вважають суперхазяйкою. Є три швидкості і надзвичайна кнопка-турбо збивання,це мені подобається при збиванні білків.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR1571/30 Міксер
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR1571/30 Міксер