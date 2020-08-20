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  • Viegli pagatavojams veselīgs ēdiens mājās
  • Viegli pagatavojams veselīgs ēdiens mājās
  • Viegli pagatavojams veselīgs ēdiens mājās
  • Viegli pagatavojams veselīgs ēdiens mājās
  • Viegli pagatavojams veselīgs ēdiens mājās
  • Viegli pagatavojams veselīgs ēdiens mājās
  • Viegli pagatavojams veselīgs ēdiens mājās
  • Viegli pagatavojams veselīgs ēdiens mājās
  • Viegli pagatavojams veselīgs ēdiens mājās
  • Viegli pagatavojams veselīgs ēdiens mājās
  • Viegli pagatavojams veselīgs ēdiens mājās
  • Viegli pagatavojams veselīgs ēdiens mājās
  • Viegli pagatavojams veselīgs ēdiens mājās
  • Viegli pagatavojams veselīgs ēdiens mājās
  • Viegli pagatavojams veselīgs ēdiens mājās
  • Viegli pagatavojams veselīgs ēdiens mājās
  • Viegli pagatavojams veselīgs ēdiens mājās
  • Viegli pagatavojams veselīgs ēdiens mājās
  • Viegli pagatavojams veselīgs ēdiens mājās
  • Viegli pagatavojams veselīgs ēdiens mājās
  • Viegli pagatavojams veselīgs ēdiens mājās
  • Viegli pagatavojams veselīgs ēdiens mājās

Izbeigta ražošana

Daily kolekcijaRokas blenderis

HR1603/00

4.5
| (4) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

1 godalga

Viegli pagatavojams veselīgs ēdiens mājās
Philips Daily kolekcijas rokas blenderī apvienota 550 vatu jauda un unikālas konstrukcijas blendera rokturis, smalcinātājs un putotājs. Nodrošina lieliskus rezultātus zupām, sasmalcina garšaugus un sakuļ putukrējumu. Veselīgu ēdienu gatavošana mājās nekad nav bijusi tik vienkārša!
Skatīt visas priekšrocības

perfekti sablendētām zupām, sakultam putukrējumam un daudz kam citam

Viegli pagatavojams veselīgs ēdiens mājās

  • 550 W, plastmasas rokturis

  • ProMix

  • 0,5 L trauks, smalcinātājs, putotājs

  • 1 ātrums

Optimāla plūsma un blendēšanas veiktspēja

Optimāla plūsma un blendēšanas veiktspēja

Izstrādāta kopā ar prestižo Štutgartes universitāti, Philips ProMix ir unikāla, mūsdienīga tehnoloģija, kas izmanto īpašu trīsstūrveida formu, lai nodrošinātu optimālu produktu plūsmu un maksimālu veiktspēju ātrākai un vienmērīgākai blendēšanai.

2 pogu atbloķēšanas sistēma, lai viegli noņemtu blendera rokturi

2 pogu atbloķēšanas sistēma, lai viegli noņemtu blendera rokturi

Ar Philips rokas blendera 2 pogu atbloķēšanas sistēmu ir viegli noņemt blendera rokturi vienkāršai tīrīšanai.

Viens slēdzis

Viens slēdzis

Viens slēdzis vieglai lietošanai.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Godalgas

  • Award image VRS_AWARD-961301

Atsauksmes

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4.5

no 5

4

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

20/08/2020

Україна

Україна

Хороший помічник

Простий, але зручний і потужний. В руці тримати зручно, легко мити і сушити. Дуже задоволена) У нас майже вся техніка Філіпс, тому рекомендую однозначно! Смузі, омлети, фруктові та овочеві пюре, коктейлі та багатоіншого тепер робити дуже просто!

Plusi

Зручний, потужний, надійний

Mīnusi

Не вистачає присосок на дні чаші, щоб не ковзав по столу

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1603/00 Ручний блендер

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1603/00 Ручний блендер

01/04/2019

Україна

Україна

Хороший блендер

Не занимает много места, но это полноценная вещь для кухни! А главное незаменимая при наличии детей)

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1603/00 Ручний блендер

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1603/00 Ручний блендер

30/08/2020

Україна

Україна

Зручний у використанні

Користуюся блендером Philips ProMix вже майже 5 років. Тільки у моєму наборі не йшла насадка - вінчик. Дуже зручний, компактний, функціональнйй та мощний у використанні. Однак, мінусом є те, що десь через 6 місяців використання у мене чомусь перестав працювати подрібнювач.

Plusi

так, рекомендувала

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1603/00 Ручний блендер

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1603/00 Ручний блендер

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.