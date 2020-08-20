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550 W, plastmasas rokturis
ProMix
0,5 L trauks, smalcinātājs, putotājs
1 ātrums
Izstrādāta kopā ar prestižo Štutgartes universitāti, Philips ProMix ir unikāla, mūsdienīga tehnoloģija, kas izmanto īpašu trīsstūrveida formu, lai nodrošinātu optimālu produktu plūsmu un maksimālu veiktspēju ātrākai un vienmērīgākai blendēšanai.
Ar Philips rokas blendera 2 pogu atbloķēšanas sistēmu ir viegli noņemt blendera rokturi vienkāršai tīrīšanai.
Viens slēdzis vieglai lietošanai.
Godalgas
4.5
no 5
4
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
julietta_76
20/08/2020
Україна
Хороший помічник
Простий, але зручний і потужний. В руці тримати зручно, легко мити і сушити. Дуже задоволена) У нас майже вся техніка Філіпс, тому рекомендую однозначно! Смузі, омлети, фруктові та овочеві пюре, коктейлі та багатоіншого тепер робити дуже просто!
Plusi
Зручний, потужний, надійний
Mīnusi
Не вистачає присосок на дні чаші, щоб не ковзав по столу
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1603/00 Ручний блендер
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1603/00 Ручний блендер
Ol4ika23
01/04/2019
Україна
Хороший блендер
Не занимает много места, но это полноценная вещь для кухни! А главное незаменимая при наличии детей)
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1603/00 Ручний блендер
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1603/00 Ручний блендер
а-л-л-а
30/08/2020
Україна
Зручний у використанні
Користуюся блендером Philips ProMix вже майже 5 років. Тільки у моєму наборі не йшла насадка - вінчик. Дуже зручний, компактний, функціональнйй та мощний у використанні. Однак, мінусом є те, що десь через 6 місяців використання у мене чомусь перестав працювати подрібнювач.
Plusi
так, рекомендувала
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1603/00 Ручний блендер
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1603/00 Ручний блендер