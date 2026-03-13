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Daily kolekcija Rokas blenderis
Izbeigta ražošana
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HR1603/00
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Eco passport Philips Daily Collection Hand blender - English (US)
EU Declaration of conformity Philips Daily Collection Hand blender HR1603/00 - English (US)
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Vai cietas sastāvdaļas var radīt bojājumus Philips rokas blenderim?
Vai ar Philips rokas blenderi var smalcināt ledus gabaliņus?
Vai Philips smalcinātājā drīkst ielikt cietus pārtikas produktus?
Vai ar Philips smalcinātāju var smalcināt ledus gabaliņus?
Kā tīrīt Philips rokas blendera kātu?
Mans Philips rokas blenderis neblenderē, kā paredzēts
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