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  • Mājās viegli pagatavojama sula
  • Mājās viegli pagatavojama sula
  • Mājās viegli pagatavojama sula
  • Mājās viegli pagatavojama sula

Izbeigta ražošana

Sulu spiede

HR1821/10

4.5

| (2) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Mājās viegli pagatavojama sula

Ar šo sulu spiedi vari viegli pagatavot gardu, svaigu sulu. Kompaktā dizaina dēļ tā ir viegli uzglabājama.

Skatīt visas priekšrocības

Viegli pasniegt un vienkārši uzglabāt

Mājās viegli pagatavojama sula

  • 220 W

  • 0,5 L

  • Balta/zaļa

Vairāk sulas ar mikrosietiņa filtru

Vairāk sulas ar mikrosietiņa filtru

Philips sulu spiedei ir mikrosieta filtrs, lai iegūtu vairāk sulas.

Neliela un kompakta konstrukcija

Pateicoties kompaktajai konstrukcijai, ierīci var viegli uzglabāt nelielās vietās.

Viegla pasniegšana ar 400 ml sulas krūzi

Viegla pasniegšana ar 400 ml sulas krūzi

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.5

no 5

2

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

18/09/2019

România

România

IL ADOR

AM ACEST PRODUS DE PESTE 3 ANI SI FUNCTIONEAZA EXCELENT

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Storcător HR1821/10

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Storcător HR1821/10

14/08/2015

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Fajna zabawka

Sokowirówka ma bardzo słaby silnik. Owoce trzeba kroić na małe kawałki, najlepiej bez skórki (np. skóra z jabłek bardzo szybko blokuje pojemnik na miąższ). Urządzenie szybko się grzeje: aby napełnić dołączony 0,5 l pojemnik, trzeba robić przerwy w przygotowywaniu soku. Na potrzeby jednej osoby wystarcza.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Sokowirówka HR1821/10

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Sokowirówka HR1821/10

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