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Izbeigta ražošana
Mājās viegli pagatavojama sula
Ar šo sulu spiedi vari viegli pagatavot gardu, svaigu sulu. Kompaktā dizaina dēļ tā ir viegli uzglabājama.
220 W
0,5 L
Balta/zaļa
Philips sulu spiedei ir mikrosieta filtrs, lai iegūtu vairāk sulas.
Pateicoties kompaktajai konstrukcijai, ierīci var viegli uzglabāt nelielās vietās.
Viegla pasniegšana ar 400 ml sulas krūzi
4.5
no 5
2
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
MONICA33
18/09/2019
România
IL ADOR
AM ACEST PRODUS DE PESTE 3 ANI SI FUNCTIONEAZA EXCELENT
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Storcător HR1821/10
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Storcător HR1821/10
Joanna72
14/08/2015
Polska
Verificēts pircējs
Fajna zabawka
Sokowirówka ma bardzo słaby silnik. Owoce trzeba kroić na małe kawałki, najlepiej bez skórki (np. skóra z jabłek bardzo szybko blokuje pojemnik na miąższ). Urządzenie szybko się grzeje: aby napełnić dołączony 0,5 l pojemnik, trzeba robić przerwy w przygotowywaniu soku. Na potrzeby jednej osoby wystarcza.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Sokowirówka HR1821/10
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Sokowirówka HR1821/10