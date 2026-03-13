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User Manual Philips Juicer
Ar šo sulu spiedi vari viegli pagatavot gardu, svaigu sulu. Kompaktā dizaina dēļ tā ir viegli uzglabājama.
Philips sulu spiede izdala nepatīkamu smaku
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