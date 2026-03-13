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Sulu spiede

HR1821/10

Sulu spiede

Izbeigta ražošana

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Rokasgrāmatas un dokumentācija

User Manual Philips Juicer

  • PDF fails, 868.4 kB
  • 13 March 2026

Ar šo sulu spiedi vari viegli pagatavot gardu, svaigu sulu. Kompaktā dizaina dēļ tā ir viegli uzglabājama.

  • PDF fails
  • 29 September 2026

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