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  • Mājās pagatavoti dzērieni vienā acumirklī
  • Mājās pagatavoti dzērieni vienā acumirklī
  • Mājās pagatavoti dzērieni vienā acumirklī
  • Mājās pagatavoti dzērieni vienā acumirklī
  • Mājās pagatavoti dzērieni vienā acumirklī
  • Mājās pagatavoti dzērieni vienā acumirklī

Izbeigta ražošana

Blenderis un sulu spiede

HR1840/80

Mājās pagatavoti dzērieni vienā acumirklī

300 W blenderis un sulu spiede ar diviem ātruma iestatījumiem un pulsācijas režīmu, Quick Clean funkciju, noņemamu naža bloku un 1,5 l lielu smalcināšnas trauku. Komplektā iekļauta 0,7 l sulas krūze.

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Gatavojiet veselīgus kokteiļus un sulas

Mājās pagatavoti dzērieni vienā acumirklī

  • 300 W

  • 1,5 l blenderis

  • balts/dzeltens

Izspiež vairāk sulas, pateicoties mikrosietiņa filtram

Unikālais mikro-sietiņa filtrs no nerūsējoša tērauda izspiež katru pilīti un sniedz jums vairāk sulas.

Sulu spiede un blenderis abi vienā

Sulu spiede un blenderis abi vienā

Jūs varat viegli pagatavot jebkuru sulu un kokteili.

2 ātrumi un pulsācijas režīms

2 ātrumi un pulsācijas režīms

Ātra apstrāde un tīrīšana.

Tehniskā specifikācija

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.