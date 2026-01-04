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HR1840/80
Mājās pagatavoti dzērieni vienā acumirklī
300 W blenderis un sulu spiede ar diviem ātruma iestatījumiem un pulsācijas režīmu, Quick Clean funkciju, noņemamu naža bloku un 1,5 l lielu smalcināšnas trauku. Komplektā iekļauta 0,7 l sulas krūze.
300 W
1,5 l blenderis
balts/dzeltens
Unikālais mikro-sietiņa filtrs no nerūsējoša tērauda izspiež katru pilīti un sniedz jums vairāk sulas.
Jūs varat viegli pagatavot jebkuru sulu un kokteili.
Ātra apstrāde un tīrīšana.
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