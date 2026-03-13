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Blenderis un sulu spiede

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Blenderis un sulu spiede

HR1840/80

Blenderis un sulu spiede

Izbeigta ražošana

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User Manual Philips

  • PDF fails, 4.3 MB
  • 13 March 2026

300 W blenderis un sulu spiede ar diviem ātruma iestatījumiem un pulsācijas režīmu, Quick Clean funkciju, noņemamu naža bloku un 1,5 l lielu smalcināšnas trauku. Komplektā iekļauta 0,7 l sulas krūze.

  • PDF fails
  • 29 March 2026

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