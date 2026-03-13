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Viva Collection Sulu spiede
Izbeigta ražošana
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HR1851/00
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User Manual Philips Viva Collection Juicer
Ar šo Philips sulu spiedi HR1851/00 bez problēmām var izgatavot gardu, svaigu sulu no mīkstiem vai cietiem augļiem un dārzeņiem, ko nodrošina 500 W motors un 2 ātrumu vadība.
Philips sulu spiede izdala nepatīkamu smaku