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Viva Collection Sulu spiede

Izbeigta ražošana

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Viva CollectionSulu spiede

HR1851/00

Viva Collection Sulu spiede

Izbeigta ražošana

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Rokasgrāmatas un dokumentācija

User Manual Philips Viva Collection Juicer

  • PDF fails, 2 MB
  • 13 March 2026

Ar šo Philips sulu spiedi HR1851/00 bez problēmām var izgatavot gardu, svaigu sulu no mīkstiem vai cietiem augļiem un dārzeņiem, ko nodrošina 500 W motors un 2 ātrumu vadība.

  • PDF fails
  • 29 March 2026

Problēmu novēršana