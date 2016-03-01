ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

  • Baudiet svaigu sulu dažās sekundēs
  • Baudiet svaigu sulu dažās sekundēs
  • Baudiet svaigu sulu dažās sekundēs
  • Baudiet svaigu sulu dažās sekundēs
  • Baudiet svaigu sulu dažās sekundēs
  • Baudiet svaigu sulu dažās sekundēs
  • Baudiet svaigu sulu dažās sekundēs
  • Baudiet svaigu sulu dažās sekundēs
  • Baudiet svaigu sulu dažās sekundēs
  • Baudiet svaigu sulu dažās sekundēs

Izbeigta ražošana

Viva CollectionSulu spiede

HR1851/00

3

| (1) Apskats

Baudiet svaigu sulu dažās sekundēs

Ar šo Philips sulu spiedi HR1851/00 bez problēmām var izgatavot gardu, svaigu sulu no mīkstiem vai cietiem augļiem un dārzeņiem, ko nodrošina 500 W motors un 2 ātrumu vadība.

Skatīt visas priekšrocības

Kompakta sulu spiede vienkāršai glabāšanai

Baudiet svaigu sulu dažās sekundēs

  • 500 W

  • 1,5 L

  • Standarta padeves caurule

Izspiež vairāk sulas, pateicoties mikrosietiņa filtram

Unikālais mikro-sietiņa filtrs no nerūsējoša tērauda izspiež katru pilīti un sniedz jums vairāk sulas.

Īpaši liela mīkstuma tvertne garantē ilgstošu sulas spiešanu

Īpaši liela mīkstuma tvertne garantē ilgstošu sulas spiešanu

2 ātrumu vadība mīkstiem un cietiem augļiem

2 ātrumu vadība mīkstiem un cietiem augļiem

Izspiež sulu no cietiem vai mīkstiem augļiem un dārzeņiem ar diviem ātruma iestatījumiem.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

3.0

no 5

1

Apskats

5
4
2
1

01/03/2016

Hrvatska

Hrvatska

Sok srednje gustoće - komplicirano čišćenje sokovnika

Prije svega je problem kod odabira sokovnika što nigdje u specifikaciji ne možete isčitati kako će biti gust sok. Rekla bih da to ovisi o otvorima na rotirajućem dijelu, ali možda ovisi i o snazi motora...ne znam. Sokovnik zadovoljava moj ukus što se tiče gustoće (srednje gust). Održavanje je srednje do teško komplicirano. Naime, morate odmah isprati sve dijelove i to ručno. Pranje u perilici vam neće pomoći. Nakon što sam usvojila brzo rastavljanje i pranje odmah nakon cijeđenja soka i počela ga upotrebljavati svakodnevno...otišla je ručica koja drži gornji dio sokovnika i sada čekam rezervni dio. I da još jedna stvar...bučan je za poludit.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1851/00 Sokovnik

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1851/00 Sokovnik

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.