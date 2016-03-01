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HR1851/00
Baudiet svaigu sulu dažās sekundēs
Ar šo Philips sulu spiedi HR1851/00 bez problēmām var izgatavot gardu, svaigu sulu no mīkstiem vai cietiem augļiem un dārzeņiem, ko nodrošina 500 W motors un 2 ātrumu vadība.
500 W
1,5 L
Standarta padeves caurule
Unikālais mikro-sietiņa filtrs no nerūsējoša tērauda izspiež katru pilīti un sniedz jums vairāk sulas.
Izspiež sulu no cietiem vai mīkstiem augļiem un dārzeņiem ar diviem ātruma iestatījumiem.
3.0
no 5
1
Apskats
Brigita
01/03/2016
Hrvatska
Sok srednje gustoće - komplicirano čišćenje sokovnika
Prije svega je problem kod odabira sokovnika što nigdje u specifikaciji ne možete isčitati kako će biti gust sok. Rekla bih da to ovisi o otvorima na rotirajućem dijelu, ali možda ovisi i o snazi motora...ne znam. Sokovnik zadovoljava moj ukus što se tiče gustoće (srednje gust). Održavanje je srednje do teško komplicirano. Naime, morate odmah isprati sve dijelove i to ručno. Pranje u perilici vam neće pomoći. Nakon što sam usvojila brzo rastavljanje i pranje odmah nakon cijeđenja soka i počela ga upotrebljavati svakodnevno...otišla je ručica koja drži gornji dio sokovnika i sada čekam rezervni dio. I da još jedna stvar...bučan je za poludit.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1851/00 Sokovnik
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1851/00 Sokovnik