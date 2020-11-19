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800 W
QuickClean
2 l, XL atvere
Pilienapture
Sulu spiede Philips ir pirmā centrifūgas tipa sulu spiede tirgū ar "Pre-clean" funkciju. Ielejot ūdeni bīdnī, varat ierīcē radīt ūdens strūklaku, kas aizskalo nevēlamās šķiedras no vāka un padara sietu vieglāk tīrāmu.
Philips sulu spiedi ar QuickClean tehnoloģiju ir viegli tīrīt. Pateicoties iebūvētajai biezumu tvertnei un gludajām virsmām, tīrīšanu var paveikt 1 minūtē.
Visi biezumi tiek savākti vienuviet, kur tiem jābūt: Philips sulu spiedes biezumu tvertnē. Tas nozīmē, ka vairs nav nepieciešams tīrīt biezumus no kādām citām sulu spiedes daļām, piemēram, vāka. Turklāt, pateicoties noapaļotajam dizainam un gludajām virsmām, kurās nav stūru un spraugu, biezumiem var ērtāk piekļūt un tvertni daudz vieglāk iztīrīt.
5.0
no 5
16
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Lvenok
19/11/2020
Україна
Это какое то чудо! Суперрр
Это чудо -соковыжималка!Отличный отжим и вкуснячие соки ,пьем всей семьёй ,очень довольны таким высоким качеством Philips за такие бюджетные деньги.Пользуемся с удовольствием всей семьёй и пьем каждое утро соки из нашей чудо соковыжималочки♥️Спасибо большое!
Plusi
Конечно да
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1855/80 Соковижималка
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1855/80 Соковижималка
Andrei2020
18/11/2020
Україна
Чудова соковижималка для домашніх умов.
Вже рік користуємося даним обладнанням. сік віджимає добре. Прикрасний тим, що можна віджимати цілі фрукти та овочі. якщо правильно користуватися то ніде не протікає, головне слідкувати вчасно за відстійником. Виробом задоволений, рекомендую.
Plusi
+++++
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1855/80 Соковижималка
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1855/80 Соковижималка
Я есть Я))
18/11/2020
Україна
Цена=Качество!Лучшая соковыжималка!Рекомендую всем
Это лучшая соковыжималка в моей жизни !Цена соответствует качеству! Ребенок и я в восторге от того, насколько она легка в использовании: -сок получается мгновенно; -достаточно мощная, с легкостью получается сок не только из яблок и стеблей сельдерея, а и более твердых продуктов(делали сок из тыквы, моркови и свеклы). -не скачет по столу, так как она на специальных присосках; - легко разбирается и быстро моется; -компактна, занимает мало места. Рекомендую всем!
Plusi
мощность, компактность, функция самоочищения, мало деталей, быстро моется
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1855/80 Соковижималка
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1855/80 Соковижималка