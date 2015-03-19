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Izbeigta ražošana
1000 W
QuickClean
2,5 L, XXL atvere
Pilienapture
Pateicoties inovatīvajai sulu spiešanas sistēmai ar apvērsto sietu, šī sulu spiede izspiež par līdz pat 10% vairāk sulas*. Atkarībā no augļu vai dārzeņu veida, no kuriem sula tiek spiesta, ir iespējams iegūt līdz pat 2,5 litriem sulas vienā piegājienā – nav jāiztukšo biezumu tvertne.
80 mm īpaši lielā padeves caur. sniedz iespēju izspiest sulu pat no lieliem augļiem un dārzeņiem, piemēram, āboliem, burkāniem un bietēm, bez to iepriekšējas sagriešanas.
Philips sulu spiedes 2 ātrumi ļauj iegūt lielāko daļu no augļiem un dārzeņiem — gan mīkstiem, gan cietiem.
Godalgas
4.8
no 5
74
Atsauksmes
97%
ieteica šo produktu
Luīze
19/03/2015
Latvija
Produkts atbilst visām minētajām specifikācijām un pateicoties ērtajai lietošanai ir izmantojama ikdienā
Noteikti rekomendētu šo sulu spiedi ikvienam, kam ir svarīga kvalitāte, ērtums un laiks. Jekbkuru dārzeni vai augli, jūs izmantojat pilnībā, jo sulu spiede tiešām izspiež pēdējo sulu, ko var uzskatāmi redzēt pēc atlikušajiem "atkritumiem" un sulas daudzuma. Ļoti ērta un ātra kopšana.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HR1871/70 Sulu spiede
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HR1871/70 Sulu spiede
Agnieszka20
02/07/2019
Polska
Idealne rozwiązanie w każdej kuchni.
Rewelacja!!! Szybko, sprawnie i smacznie. Polecam.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HR1871/70 Sokowirówka
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HR1871/70 Sokowirówka
Isilie
08/12/2016
Polska
Ekspert w dziedzinie soków
Idealna wyciskarka dla tych, którzy dbają o swoje zdrowie i lubią soki. Wyciskarka pomimo swoich niewielkich rozmiarów jest gigantem jeśli chodzi o dokładne wyciskanie miąższu. Sok, w zależności od preferencji - może być klarowny lub z drobinkami owoców. Intuicyjna obsługa i łatwe czyszczenie to ogromny walor tego urządzenia.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HR1871/70 Sokowirówka
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HR1871/70 Sokowirówka
Salīdzinājumā ar Philips populārāko sulu spiedi HR1861