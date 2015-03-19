ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Vairāk sulas vēl ērtāk.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Vairāk sulas vēl ērtāk.
  • Vairāk sulas vēl ērtāk.
  • Vairāk sulas vēl ērtāk.
  • Vairāk sulas vēl ērtāk.
  • Vairāk sulas vēl ērtāk.
  • Vairāk sulas vēl ērtāk.
  • Vairāk sulas vēl ērtāk.
  • Vairāk sulas vēl ērtāk.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Vairāk sulas vēl ērtāk.
  • Vairāk sulas vēl ērtāk.
  • Vairāk sulas vēl ērtāk.
  • Vairāk sulas vēl ērtāk.
  • Vairāk sulas vēl ērtāk.
  • Vairāk sulas vēl ērtāk.
  • Vairāk sulas vēl ērtāk.

Izbeigta ražošana

Avance CollectionSulu spiede

HR1871/10

4.8
| (74) Atsauksmes | 97% ieteica šo produktu

1 godalga

Vairāk sulas vēl ērtāk.
Šī sulu spiede izspiež vēl vairāk sulas no augļiem un dārzeņiem. Tīrīšana ir vieglāka nekā jebkad, pateicoties QUICKClean tehnoloģijai, novatoriskajam ātri tīrāmajam sietam un iebūvētajai biezumu tvertnei.
Skatīt visas priekšrocības

Par 10% vairāk sulas* un viegla kopšana.

Vairāk sulas vēl ērtāk.

  • 1000 W

  • QuickClean

  • 2,5 L, XXL atvere

  • Pilienapture

Līdz 2,5 litriem sulas vienā reizē

Līdz 2,5 litriem sulas vienā reizē

Pateicoties inovatīvajai sulu spiešanas sistēmai ar apvērsto sietu, šī sulu spiede izspiež par līdz pat 10% vairāk sulas*. Atkarībā no augļu vai dārzeņu veida, no kuriem sula tiek spiesta, ir iespējams iegūt līdz pat 2,5 litriem sulas vienā piegājienā – nav jāiztukšo biezumu tvertne.

Pateicoties XXL padeves caur., produkti iepriekš nav jāsagriež

Pateicoties XXL padeves caur., produkti iepriekš nav jāsagriež

80 mm īpaši lielā padeves caur. sniedz iespēju izspiest sulu pat no lieliem augļiem un dārzeņiem, piemēram, āboliem, burkāniem un bietēm, bez to iepriekšējas sagriešanas.

Divi ātruma iestatījumi ogām vai cietiem augļiem un dārzeņiem

Divi ātruma iestatījumi ogām vai cietiem augļiem un dārzeņiem

Philips sulu spiedes 2 ātrumi ļauj iegūt lielāko daļu no augļiem un dārzeņiem — gan mīkstiem, gan cietiem.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Godalgas

  • Award image VRS_AWARD-961269

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

4.8

no 5

74

Atsauksmes

97%

ieteica šo produktu

3

19/03/2015

Latvija

Latvija

Produkts atbilst visām minētajām specifikācijām un pateicoties ērtajai lietošanai ir izmantojama ikdienā

Noteikti rekomendētu šo sulu spiedi ikvienam, kam ir svarīga kvalitāte, ērtums un laiks. Jekbkuru dārzeni vai augli, jūs izmantojat pilnībā, jo sulu spiede tiešām izspiež pēdējo sulu, ko var uzskatāmi redzēt pēc atlikušajiem "atkritumiem" un sulas daudzuma. Ļoti ērta un ātra kopšana.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HR1871/70 Sulu spiede

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HR1871/70 Sulu spiede

02/07/2019

Polska

Polska

Idealne rozwiązanie w każdej kuchni.

Rewelacja!!! Szybko, sprawnie i smacznie. Polecam.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HR1871/70 Sokowirówka

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HR1871/70 Sokowirówka

08/12/2016

Polska

Polska

Ekspert w dziedzinie soków

Idealna wyciskarka dla tych, którzy dbają o swoje zdrowie i lubią soki. Wyciskarka pomimo swoich niewielkich rozmiarów jest gigantem jeśli chodzi o dokładne wyciskanie miąższu. Sok, w zależności od preferencji - może być klarowny lub z drobinkami owoców. Intuicyjna obsługa i łatwe czyszczenie to ogromny walor tego urządzenia.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HR1871/70 Sokowirówka

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HR1871/70 Sokowirówka

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Salīdzinājumā ar Philips populārāko sulu spiedi HR1861