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Avance Collection Sulu spiede
Izbeigta ražošana
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HR1871/10
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User Manual Philips Avance Collection Juicer
Šī sulu spiede izspiež vēl vairāk sulas no augļiem un dārzeņiem. Tīrīšana ir vieglāka nekā jebkad, pateicoties QUICKClean tehnoloģijai, novatoriskajam ātri tīrāmajam sietam un iebūvētajai biezumu tvertnei.
Philips sulu spiede izdala nepatīkamu smaku
Philips sulu spiede nedarbojas
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