10% atlaide pirmajam pasūtījumam
30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Interneta veikals
Ēdienu gatavošana
Visas sērijas
Avance Collection MicroMasticating sulu spiede
Izbeigta ražošana
Atbalsts
HR1946/70
Doties uz veikalu
Reģistrē savu produktu
Reģistrējiet produktu 90 dienu laikā pēc iegādes un iegūstiet pagarināto garantiju (var tikt piemēroti īpaši noteikumi).
EU Declaration of conformity Philips Avance Collection MicroMasticating juicer HR1946/70 - English (US)
User Manual Philips Avance Collection MicroMasticating juicer
Philips sulu spiede nedarbojas
Sazinies ar mums
Mēs labprāt tev palīdzēsim