MicroMasticating izspiež līdz 90%* no augļa

Augļi un dārzeņi sastāv no tūkstošiem šūnu, kuras satur sulu, vitamīnus un citas svarīgas barības vielas. Philips novatoriskā MicroMasticating tehnoloģija ir izstrādāta, lai atvērtu šūnas un izspiestu maksimālo barības vielu un vitamīnu daudzumu no jūsu iecienītajiem produktiem - izspiediet līdz 90%* no augļiem un dārzeņiem savā glāzē.