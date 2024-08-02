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Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
Izspiež līdz 90 % sulas
Ātra tīrīšana 60 sekundēs
Slaida konstrukcija
Pieejami 2 sulas biezuma iestatījumi
Augļi un dārzeņi sastāv no tūkstošiem šūnu, kuras satur sulu, vitamīnus un citas svarīgas barības vielas. Philips novatoriskā MicroMasticating tehnoloģija ir izstrādāta, lai atvērtu šūnas un izspiestu maksimālo barības vielu un vitamīnu daudzumu no jūsu iecienītajiem produktiem - izspiediet līdz 90%* no augļiem un dārzeņiem savā glāzē.
Pagatavojiet gardas un veselīgas sulas no mīkstiem augļiem un cietiem dārzeņiem. Varat izspiest sulu savā iecienītajā kombinācijā un izmantot produktus, no kuriem parasti ir grūti izspiest sulu, īpaši ar cieti pildītus augļus kā banānus vai mango.</
Lapas un zaļumi satur daudz šķiedrvielu un ir lieliskas sastāvdaļas veselīgām sulām, un tos iespējams apstrādāt šajā sulu spiedē. Vārpatas, spināti un citi produkti ir svarīgi veselības uzlabošanai ikdienā, un tos iespējams pievienot sulai, izmantojot MicroMasticating tehnoloģiju. Varat arī pievienot noteiktu veidu riekstus, piemēram, mandeles, lai pagatavotu pienu.
Godalgas
4.6
no 5
90
Atsauksmes
88%
ieteica šo produktu
Pirelli74
02/08/2024
Україна
Verificēts pircējs
Це дуже технологічний пристрій
Неймовірно то, що є тільки шнек та сіто. Форма шнеку настільки технологічна, що один шнек переміщує жмих в одну сторону, а рідину (сік) – в іншу. Тобто розділяє потрібне і непотрібне. Це справжнє технологічне чудо – є тільки шнек та сіто, а сік вичавлюється та відділяється від жмиху дуже ретельно. Мені кажется що інженери фірми Philips попрацювали дуже гарно та провели немало випробуваннь щоб досягти такої досконалості... Ну і сама машинка – мінімум деталей, які дуже легко миються (сполоснути). Неймовірний дізайн та неперевершена якість..
Plusi
Тут нема нічого що взагалі може поламатися
Mīnusi
Мінусів нема
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Колекція Avance HR1945/80 Шнекова соковижималка
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Колекція Avance HR1945/80 Шнекова соковижималка
IVAnna
10/09/2022
Україна
Дуже класний девайс хто полюбляє свіжий сік.
Чи купувати дану соковижималку вирішувала довго, але придбавши ні разу не пошкодувала. Дуже добре віджимає і сік виходить дуже класний, жмих на виході дуже сухий що здивувало сильно. Мити її взагалі легко, що є великим плюсом. Єдиний для мене мінус то це маленький отвір для виходу жмиху. А так покупкою я задоволена.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Колекція Avance HR1945/80 Шнекова соковижималка
Катерина 0712
02/11/2021
Україна
Чудова якість ттвару
Сподобалась якість , швидкість та зручність товару
Plusi
Якість
Mīnusi
Все супер
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Колекція Avance HR1945/80 Шнекова соковижималка
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Колекція Avance HR1945/80 Шнекова соковижималка
Iekšējās pārbaudes, kas veiktas ar 1000 g vīnogu, ābolu, kazeņu, zemeņu, tomātu, arbūzu, apelsīnu un granātābolu.