ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Vislabākās barības vielas jūsu glāzē
  • Vislabākās barības vielas jūsu glāzē
  • Vislabākās barības vielas jūsu glāzē
  • Vislabākās barības vielas jūsu glāzē
  • Vislabākās barības vielas jūsu glāzē
  • Vislabākās barības vielas jūsu glāzē
  • Vislabākās barības vielas jūsu glāzē
  • Vislabākās barības vielas jūsu glāzē
  • Vislabākās barības vielas jūsu glāzē
  • Vislabākās barības vielas jūsu glāzē
  • Vislabākās barības vielas jūsu glāzē
  • Vislabākās barības vielas jūsu glāzē
  • Vislabākās barības vielas jūsu glāzē
  • Vislabākās barības vielas jūsu glāzē
  • Vislabākās barības vielas jūsu glāzē
  • Vislabākās barības vielas jūsu glāzē
  • Vislabākās barības vielas jūsu glāzē
  • Vislabākās barības vielas jūsu glāzē
  • Vislabākās barības vielas jūsu glāzē
  • Vislabākās barības vielas jūsu glāzē
  • Vislabākās barības vielas jūsu glāzē
  • Vislabākās barības vielas jūsu glāzē
  • Vislabākās barības vielas jūsu glāzē
  • Vislabākās barības vielas jūsu glāzē

Izbeigta ražošana

Avance CollectionMicroMasticating sulu spiede

HR1946/70

4.6
| (90) Atsauksmes | 88% ieteica šo produktu

1 godalga

Vislabākās barības vielas jūsu glāzē
Philips inovatīvā MicroMasticating tehnoloģija ļauj atvērt augļu un dārzeņu šūnas, lai iegūtu maksimāli daudz sulas. Lielā padeves caurule ļauj saīsināt dzēriena gatavošanas laiku. Pēc sulas izspiešanas visas ierīces daļas var noskalot.
Skatīt visas priekšrocības

MicroMasticating izspiež līdz 90 %* no augļa

Vislabākās barības vielas jūsu glāzē

  • Izspiež līdz 90 % sulas

  • Ātra tīrīšana 60 sekundēs

  • Slaida konstrukcija

  • Pieejami 2 sulas biezuma iestatījumi

MicroMasticating izspiež līdz 90 %* no augļa

MicroMasticating izspiež līdz 90 %* no augļa

Augļi un dārzeņi sastāv no tūkstošiem šūnu, kuras satur sulu, vitamīnus un citas svarīgas barības vielas. Philips novatoriskā MicroMasticating tehnoloģija ir izstrādāta, lai atvērtu šūnas un izspiestu maksimālo barības vielu un vitamīnu daudzumu no jūsu iecienītajiem produktiem - izspiediet līdz 90%* no augļiem un dārzeņiem savā glāzē.

Izspiediet sulu no iecienītajiem augļiem, tostarp banāniem un mango

Izspiediet sulu no iecienītajiem augļiem, tostarp banāniem un mango

Pagatavojiet gardas un veselīgas sulas no mīkstiem augļiem un cietiem dārzeņiem. Varat izspiest sulu savā iecienītajā kombinācijā un izmantot produktus, no kuriem parasti ir grūti izspiest sulu, īpaši ar cieti pildītus augļus kā banānus vai mango.</

Iekļaujiet lapas, zaļumus un riekstus savos dzērienos

Iekļaujiet lapas, zaļumus un riekstus savos dzērienos

Lapas un zaļumi satur daudz šķiedrvielu un ir lieliskas sastāvdaļas veselīgām sulām, un tos iespējams apstrādāt šajā sulu spiedē. Vārpatas, spināti un citi produkti ir svarīgi veselības uzlabošanai ikdienā, un tos iespējams pievienot sulai, izmantojot MicroMasticating tehnoloģiju. Varat arī pievienot noteiktu veidu riekstus, piemēram, mandeles, lai pagatavotu pienu.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Godalgas

  • Award image VRS_AWARD-612378

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

4.6

no 5

90

Atsauksmes

88%

ieteica šo produktu

02/08/2024

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Це дуже технологічний пристрій

Неймовірно то, що є тільки шнек та сіто. Форма шнеку настільки технологічна, що один шнек переміщує жмих в одну сторону, а рідину (сік) – в іншу. Тобто розділяє потрібне і непотрібне. Це справжнє технологічне чудо – є тільки шнек та сіто, а сік вичавлюється та відділяється від жмиху дуже ретельно. Мені кажется що інженери фірми Philips попрацювали дуже гарно та провели немало випробуваннь щоб досягти такої досконалості... Ну і сама машинка – мінімум деталей, які дуже легко миються (сполоснути). Неймовірний дізайн та неперевершена якість..

Plusi

Тут нема нічого що взагалі може поламатися

Mīnusi

Мінусів нема

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Колекція Avance HR1945/80 Шнекова соковижималка

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Колекція Avance HR1945/80 Шнекова соковижималка

10/09/2022

Україна

Україна

Дуже класний девайс хто полюбляє свіжий сік.

Чи купувати дану соковижималку вирішувала довго, але придбавши ні разу не пошкодувала. Дуже добре віджимає і сік виходить дуже класний, жмих на виході дуже сухий що здивувало сильно. Мити її взагалі легко, що є великим плюсом. Єдиний для мене мінус то це маленький отвір для виходу жмиху. А так покупкою я задоволена.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Колекція Avance HR1945/80 Шнекова соковижималка

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Колекція Avance HR1945/80 Шнекова соковижималка

02/11/2021

Україна

Україна

Чудова якість ттвару

Сподобалась якість , швидкість та зручність товару

Plusi

Якість

Mīnusi

Все супер

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Колекція Avance HR1945/80 Шнекова соковижималка

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Колекція Avance HR1945/80 Шнекова соковижималка

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Iekšējās pārbaudes, kas veiktas ar 1000 g vīnogu, ābolu, kazeņu, zemeņu, tomātu, arbūzu, apelsīnu un granātābolu.