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Izbeigta ražošana
400 W
1,5 l stikla krūka
2 ātrumi un impulsu režīms
ProBlend 4
Jaudīgs 400 W motors vieglai blendēšanai un jaukšanai.
Jaunizstrādātais asmens efektīvi samaisīs un sagriezīs produktus, un jūs varēsiet pagatavot lieliskus dzērienus sev un ģimenei.
Augstas kvalitātes skrāpējumizturīgā stikla krūka nepieļauj aromātu izplatīšanos. Šīs 1,5 litru krūkas gatavošanas ietilpība ir 1,25 litri.
Godalgas
4.8
no 5
39
Atsauksmes
95%
ieteica šo produktu
24/01/2021
Україна
Отличный блендер
Пользуюсь этой моделью больше 2х лет, отличный вариант для дома, любимые коктейли готовит на ура, благодаря насадки с сеткой даже малину в джем без косточек получается приготовить. Очень рекомендую
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR2103/00 Блендер
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR2103/00 Блендер
Tanushka84
20/08/2020
Україна
Отличный блендер!
Блендер хорошо смешивает и взбивает жидкое тесто, коктейли, смузи, соусы! Благодаря такому помощнику в моей семье более разнообразное меню. Мельничка, входящая в комплект отлично измельчает орехи, специи, кофе! Есть фильтр для приготовления свежевыжатого сока. Я очень довольна приобретением, мой помощник всегда выручает, пользуюсь почти каждый день! Рекомендую
Plusi
Большая и удобная чаша для всей семьи, компактная мельничка, отличный дизайн
Mīnusi
Нет
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR2100/00 Блендер
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR2100/00 Блендер
Олена77
31/10/2019
Україна
Чудовий блендер
Абсолютно задоволені. Ця модель зручна, потужна, виконує усі поставлені задачі, легка у використанні та просто миється :) Повністю оправдав сподівання
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR2103/00 Блендер
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR2103/00 Блендер