ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

Daily Collection Blenderis

Izbeigta ražošana

Atbalsts

Daily CollectionBlenderis

HR2105/00

Daily Collection Blenderis

Izbeigta ražošana

Doties uz veikalu

Piesakieties vai izveidojiet kontu

Reģistrē savu produktu

Tev būs tūlītēja piekļuve rokasgrāmatām, īpaši tev pielāgotam atbalstam un citām iespējām. Turklāt tas ir ātri un vienkārši.

Reģistrēties tūlīt

Rokasgrāmatas un dokumentācija

Eco passport Philips Daily Collection Blender - English (US)

  • PDF fails, 184.3 kB
  • 13 March 2026

EU Declaration of conformity Philips Daily Collection Blender HR2105/00 - English (US)

  • ZIP fails, 2.5 MB
  • 13 March 2026

Problēmu novēršana

Sazinies ar mums

Mēs labprāt tev palīdzēsim