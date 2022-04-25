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ProBlend sistēma
2 L maksimālais tilpums
1,25 L izmantojamais tilpums
2 ātruma iestatījumi un impulsu režīms
Stikla krūka
Izmantojot ProBlend sistēmu kopā ar impulsa iestatījumu, var tikai 45 sekundēs** sasmalcināt ledus gabaliņus. Lieliski piemērots atspirdzinošiem dzērieniem un smūtijiem, kā arī desertiem.
Gatavo dažādus dzērienus un ātri sagatavo sastāvdaļas maltītēm ar 2 ātruma un impulsa iestatījumiem. Var izmantot dažādām sastāvdaļām — no garšaugiem, garšvielām un dārzeņiem līdz kafijas malšanai, vai pat ledus smalcināšanai, lai pagatavotu gardus, atvēsinošus dzērienus.
Pagatavo līdz pat 6 dzērieniem (pieņemot, ka glāzes tilpums ir 200 ml), pateicoties 1,25 L izmantojamam tilpumam.***
5.0
no 5
36
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Solodka
25/04/2022
Україна
Akcijas daļa
Компактний помічник, готує смачні смузі.
Гарний блендер, соуси, майонези смузі, все це за лічені хвилини він приготує. Хороший помічник на моїй кухні. Спортивну баночку можна взяти з собою, як на роботу так і просто в дорого, чи з перекусом з молочними інгредієнтами, чи з щойно зробленим смузі. І мінімум забрудненого посуду, в банці приготував, в ній же і взяв з собою. Дуже зручно. Тепер я заряджаюсь вітамінами і клітковиною з овочів та ягід гожного дня.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3000 HR2291/41 Блендер ProBlend Crush Tech. 600 Вт, 2 л
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3000 HR2291/41 Блендер ProBlend Crush Tech. 600 Вт, 2 л
гуфія
24/04/2022
Україна
Akcijas daļa
потужний
не великий але потужний, смузі і навіть суп перетворив в пюре не кип'яток був але горячий) має додаткавий стакан для смузі з собою, і це дуже круто бо після пругутування можно взяти з собою. коштує зовсім не багато тому раджу придбати його бо він потрібний помічник на кожній кухні
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3000 HR2291/41 Блендер ProBlend Crush Tech. 600 Вт, 2 л
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3000 HR2291/41 Блендер ProBlend Crush Tech. 600 Вт, 2 л
Mira30
23/04/2022
Україна
Akcijas daļa
Дуже зручний стакан щоб брати з собою
Дуже задоволена можна й лід подрібнювати , фреш робити та різні пюре і коктейлі . Зручно що в комплектації є дорожня склянка готую смузі та беру з собою на тренування чи зранку по дорозі на роботу. Гарна потужність .
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3000 HR2291/41 Блендер ProBlend Crush Tech. 600 Вт, 2 л
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3000 HR2291/41 Блендер ProBlend Crush Tech. 600 Вт, 2 л
Testēts MAX režīmā ar dažādām receptēm
Pieņemot, ka glāze ir 200 ml