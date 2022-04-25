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  • Ideāls rezultāts bez kunkuļiem 45 sekundēs*
  • Ideāls rezultāts bez kunkuļiem 45 sekundēs*
  • Ideāls rezultāts bez kunkuļiem 45 sekundēs*
  • Ideāls rezultāts bez kunkuļiem 45 sekundēs*
  • Ideāls rezultāts bez kunkuļiem 45 sekundēs*
  • Ideāls rezultāts bez kunkuļiem 45 sekundēs*
  • Ideāls rezultāts bez kunkuļiem 45 sekundēs*
  • Ideāls rezultāts bez kunkuļiem 45 sekundēs*
  • Ideāls rezultāts bez kunkuļiem 45 sekundēs*
  • Ideāls rezultāts bez kunkuļiem 45 sekundēs*
  • Ideāls rezultāts bez kunkuļiem 45 sekundēs*
  • Ideāls rezultāts bez kunkuļiem 45 sekundēs*
  • Ideāls rezultāts bez kunkuļiem 45 sekundēs*
  • Ideāls rezultāts bez kunkuļiem 45 sekundēs*
  • Ideāls rezultāts bez kunkuļiem 45 sekundēs*
  • Ideāls rezultāts bez kunkuļiem 45 sekundēs*
  • Ideāls rezultāts bez kunkuļiem 45 sekundēs*
  • Ideāls rezultāts bez kunkuļiem 45 sekundēs*
  • Ideāls rezultāts bez kunkuļiem 45 sekundēs*
  • Ideāls rezultāts bez kunkuļiem 45 sekundēs*
  • Ideāls rezultāts bez kunkuļiem 45 sekundēs*
  • Ideāls rezultāts bez kunkuļiem 45 sekundēs*
  • Ideāls rezultāts bez kunkuļiem 45 sekundēs*
  • Ideāls rezultāts bez kunkuļiem 45 sekundēs*

3000. sērijaBlenderis Problend Crush tehn., 600 W, 2 L

HR2291/41

5
| (36) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Ideāls rezultāts bez kunkuļiem 45 sekundēs*
Izstrādāts, lai uzlabotu smalcināšanu ikdienā, un, pateicoties 600 W jaudai un asmeņa labajai veiktspējai, var smalcināt dažādas sastāvdaļas un pat ledu. Ideāla konsistence ar minimālām pūlēm un laika ieguldījumu.
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Unikāla ProBlend sistēma

Ideāls rezultāts bez kunkuļiem 45 sekundēs*

  • ProBlend sistēma

  • 2 L maksimālais tilpums

  • 1,25 L izmantojamais tilpums

  • 2 ātruma iestatījumi un impulsu režīms

  • Stikla krūka

Sasmalcina ledu mazos gabaliņos tikai 45 sekundēs**

Sasmalcina ledu mazos gabaliņos tikai 45 sekundēs**

Izmantojot ProBlend sistēmu kopā ar impulsa iestatījumu, var tikai 45 sekundēs** sasmalcināt ledus gabaliņus. Lieliski piemērots atspirdzinošiem dzērieniem un smūtijiem, kā arī desertiem.

Pieejami 2 ātrumi un impulsu režīma iestatījums

Pieejami 2 ātrumi un impulsu režīma iestatījums

Gatavo dažādus dzērienus un ātri sagatavo sastāvdaļas maltītēm ar 2 ātruma un impulsa iestatījumiem. Var izmantot dažādām sastāvdaļām — no garšaugiem, garšvielām un dārzeņiem līdz kafijas malšanai, vai pat ledus smalcināšanai, lai pagatavotu gardus, atvēsinošus dzērienus.

Lielā trauka izmērs lieliski atbilst ģimenes vajadzībām

Lielā trauka izmērs lieliski atbilst ģimenes vajadzībām

Pagatavo līdz pat 6 dzērieniem (pieņemot, ka glāzes tilpums ir 200 ml), pateicoties 1,25 L izmantojamam tilpumam.***

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

36

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

25/04/2022

Україна

Україна

Компактний помічник, готує смачні смузі.

Гарний блендер, соуси, майонези смузі, все це за лічені хвилини він приготує. Хороший помічник на моїй кухні. Спортивну баночку можна взяти з собою, як на роботу так і просто в дорого, чи з перекусом з молочними інгредієнтами, чи з щойно зробленим смузі. І мінімум забрудненого посуду, в банці приготував, в ній же і взяв з собою. Дуже зручно. Тепер я заряджаюсь вітамінами і клітковиною з овочів та ягід гожного дня.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3000 HR2291/41 Блендер ProBlend Crush Tech. 600 Вт, 2 л

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3000 HR2291/41 Блендер ProBlend Crush Tech. 600 Вт, 2 л

24/04/2022

Україна

Україна

потужний

не великий але потужний, смузі і навіть суп перетворив в пюре не кип'яток був але горячий) має додаткавий стакан для смузі з собою, і це дуже круто бо після пругутування можно взяти з собою. коштує зовсім не багато тому раджу придбати його бо він потрібний помічник на кожній кухні

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3000 HR2291/41 Блендер ProBlend Crush Tech. 600 Вт, 2 л

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3000 HR2291/41 Блендер ProBlend Crush Tech. 600 Вт, 2 л

23/04/2022

Україна

Україна

Дуже зручний стакан щоб брати з собою

Дуже задоволена можна й лід подрібнювати , фреш робити та різні пюре і коктейлі . Зручно що в комплектації є дорожня склянка готую смузі та беру з собою на тренування чи зранку по дорозі на роботу. Гарна потужність .

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3000 HR2291/41 Блендер ProBlend Crush Tech. 600 Вт, 2 л

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3000 HR2291/41 Блендер ProBlend Crush Tech. 600 Вт, 2 л

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Atrunas

  1. Testēts MAX režīmā ar dažādām receptēm

  2. Pieņemot, ka glāze ir 200 ml