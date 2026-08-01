ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

3000. sērija Blenderis Problend Crush tehn., 600 W, 2 L

Atbalsts

3000. sērijaBlenderis Problend Crush tehn., 600 W, 2 L

HR2291/41

3000. sērija Blenderis Problend Crush tehn., 600 W, 2 L

Doties uz veikalu

Piesakieties vai izveidojiet kontu

Reģistrē savu produktu

Tev būs tūlītēja piekļuve rokasgrāmatām, īpaši tev pielāgotam atbalstam un citām iespējām. Turklāt tas ir ātri un vienkārši.

Reģistrēties tūlīt

Rokasgrāmatas un dokumentācija

UK Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF fails
  • 1 August 2026

EU DECLARATION OF CONFORMITY - English (US)

  • PDF fails
  • 10 July 2026

Problēmu novēršana

Sazinies ar mums

Mēs labprāt tev palīdzēsim