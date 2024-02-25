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  • Optimizēta kontrole ātrai maltīšu pagatavošanai
  • Optimizēta kontrole ātrai maltīšu pagatavošanai
  • Optimizēta kontrole ātrai maltīšu pagatavošanai
  • Optimizēta kontrole ātrai maltīšu pagatavošanai
  • Optimizēta kontrole ātrai maltīšu pagatavošanai
  • Optimizēta kontrole ātrai maltīšu pagatavošanai
  • Optimizēta kontrole ātrai maltīšu pagatavošanai
  • Optimizēta kontrole ātrai maltīšu pagatavošanai
  • Optimizēta kontrole ātrai maltīšu pagatavošanai
  • Optimizēta kontrole ātrai maltīšu pagatavošanai
  • Optimizēta kontrole ātrai maltīšu pagatavošanai
  • Optimizēta kontrole ātrai maltīšu pagatavošanai
  • Optimizēta kontrole ātrai maltīšu pagatavošanai
  • Optimizēta kontrole ātrai maltīšu pagatavošanai
  • Optimizēta kontrole ātrai maltīšu pagatavošanai
  • Optimizēta kontrole ātrai maltīšu pagatavošanai
  • Optimizēta kontrole ātrai maltīšu pagatavošanai
  • Optimizēta kontrole ātrai maltīšu pagatavošanai

Izbeigta ražošana

Viva CollectionProMix rokas blenderis

HR2642/40

5
| (278) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Optimizēta kontrole ātrai maltīšu pagatavošanai
Jaudīgs un uzticams 700 W rokas blenderis ar Speedtouch intuitīvai ātruma regulēšanai un vienkāršai kontrolei un ProMix optimālai produktu plūsmai un lieliskam blendēšanas rezultātam. Ar vienu pieskārienu pogai blendējiet, putojiet, smalciniet un veiciet citus darbus
Skatīt visas priekšrocības

Blendējiet, putojiet, smalciniet u. tt.

Optimizēta kontrole ātrai maltīšu pagatavošanai

  • 700 W, SpeedTouch ar Turbo režīmu

  • ProMix tehnoloģija

  • Divreiz smalkāka blendēšana*

  • Par 30 % ātrāks*

2 gadu garantija

2 gadu garantija

Ar 2 gadu garantiju visā pasaulē.

Ergonomisks rokturis drošai un ērtai satveršanai

Ergonomisks rokturis drošai un ērtai satveršanai

Ergonomisks, mīksts rokturis, izstrādāts drošai satveršanai, lai jūs varētu viegli turēt un manevrēt rokas blenderi lietošanas laikā.

Jaudīgs 700 W motors izciliem blendēšanas rezultātiem

Jaudīgs 700 W motors izciliem blendēšanas rezultātiem

Jaudīgs un uzticams 700 W motors, kas var darbināt lielu piederumu klāstu, lai apstrādātu gandrīz jebkuru produktu un sniegtu lieliskus rezultātus gatavošanas laikā.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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5.0

no 5

278

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2

25/02/2024

Україна

Україна

Клієнтоорієнтовний підхід

Блендер гарний, схожий був у мене до цього. Зручний у використанні. Не очікуванно приємно вразив клієнтоорієнтовний підхід онлайн магазину. Зламалась насадка, в сервісі сказали звернутись в магазин, де купували. Написала на ел.пошту у підтримку онлайн магазину philips.ua в кінці робочого дня, вже зранку наступного дня мені написали, що саме необхідно зробити та яку інформацію та документи надати, щоб отримати заміну. Кілька разів зв'язувались зі мною, були дуже л'юбязні, наступного дня я вже отримала на НП посилочку. Дуже приємно з вами мати справу. Однозначно рекомендую марку Philips та онлайн магазин philips.ua. Успіху вам та процвітання. Так тримати!!!

Plusi

Зручний, багато насадок в комлекті

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR2657/90 Ручний блендер ProMix

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR2657/90 Ручний блендер ProMix

25/02/2024

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Має чудові функції

Замінив дружині ручну роботу по приготуванню смачних страв

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR2652/90 Ручний блендер ProMix

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR2652/90 Ручний блендер ProMix

19/06/2023

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Viva Collection HR2657/90 шикарний для дому

Viva Collection HR2657/90 дуже гарне придбання. Потужний, відносно тихий і на виглядає достойно

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR2657/90 Ручний блендер ProMix

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR2657/90 Ручний блендер ProMix

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Salīdzinājumā ar Philips rokas blenderi ar zvanveida formas asmens nodalījumu iekšējā pārbaudē, blendējot tomātus un svaigus dārzeņus