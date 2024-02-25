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700 W, SpeedTouch ar Turbo režīmu
ProMix tehnoloģija
Divreiz smalkāka blendēšana*
Par 30 % ātrāks*
Ar 2 gadu garantiju visā pasaulē.
Ergonomisks, mīksts rokturis, izstrādāts drošai satveršanai, lai jūs varētu viegli turēt un manevrēt rokas blenderi lietošanas laikā.
Jaudīgs un uzticams 700 W motors, kas var darbināt lielu piederumu klāstu, lai apstrādātu gandrīz jebkuru produktu un sniegtu lieliskus rezultātus gatavošanas laikā.
5.0
no 5
278
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
AnjutaDm
25/02/2024
Україна
Клієнтоорієнтовний підхід
Блендер гарний, схожий був у мене до цього. Зручний у використанні. Не очікуванно приємно вразив клієнтоорієнтовний підхід онлайн магазину. Зламалась насадка, в сервісі сказали звернутись в магазин, де купували. Написала на ел.пошту у підтримку онлайн магазину philips.ua в кінці робочого дня, вже зранку наступного дня мені написали, що саме необхідно зробити та яку інформацію та документи надати, щоб отримати заміну. Кілька разів зв'язувались зі мною, були дуже л'юбязні, наступного дня я вже отримала на НП посилочку. Дуже приємно з вами мати справу. Однозначно рекомендую марку Philips та онлайн магазин philips.ua. Успіху вам та процвітання. Так тримати!!!
Plusi
Зручний, багато насадок в комлекті
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR2657/90 Ручний блендер ProMix
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR2657/90 Ручний блендер ProMix
Коцамоца
25/02/2024
Україна
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Має чудові функції
Замінив дружині ручну роботу по приготуванню смачних страв
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR2652/90 Ручний блендер ProMix
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Ihor7
19/06/2023
Україна
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Viva Collection HR2657/90 шикарний для дому
Viva Collection HR2657/90 дуже гарне придбання. Потужний, відносно тихий і на виглядає достойно
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR2657/90 Ручний блендер ProMix
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR2657/90 Ручний блендер ProMix
Salīdzinājumā ar Philips rokas blenderi ar zvanveida formas asmens nodalījumu iekšējā pārbaudē, blendējot tomātus un svaigus dārzeņus