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Viva Collection ProMix rokas blenderis

Izbeigta ražošana

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Viva CollectionProMix rokas blenderis

HR2642/40

Viva Collection ProMix rokas blenderis

Izbeigta ražošana

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Rokasgrāmatas un dokumentācija

Eco passport Philips Avance Collection Hand blender - English (US)

  • PDF fails, 173.3 kB
  • 13 March 2026

EU Declaration of conformity Philips Viva Collection ProMix Handblender HR2642/40 - English (US)

  • PDF fails, 948.4 kB
  • 13 March 2026

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