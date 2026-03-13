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Viva Collection ProMix rokas blenderis
Izbeigta ražošana
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HR2657/90
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Hand Blender HR265x sDFU EU
Quick start guide Philips Viva Collection ProMix Handblender
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Vai cietas sastāvdaļas var radīt bojājumus Philips rokas blenderim?
Vai ar Philips rokas blenderi var smalcināt ledus gabaliņus?
Vai Philips smalcinātājā drīkst ielikt cietus pārtikas produktus?
Kā tīrīt Philips rokas blendera kātu?
Mans Philips rokas blenderis pēkšņi pārstāja darboties
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