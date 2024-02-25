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Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
800 W blendēšanas jauda
SpeedTouch ar ātrumu vadību
Krūze līdzņemšanai, spirāļgriezējs
Vienkārša tīrīšana
Mūsu jaudīgais un izturīgais 800 vatu motors nodrošina nepieciešamo jaudu iecienītāko veselīgo un mājās gatavoto maltīšu sagatavošanai dažu minūšu laikā.
Philips sadarbībā ar Štutgartes universitāti izstrādāja ProMix ātrākai un vienmērīgākai blendēšanai. Tā unikālā, progresīvā tehnoloģija ir veidota trīsstūra formā, nodrošinot optimālu pārtikas plūsmu un maksimālu veiktspēju, kas katru reizi ļauj sasniegt labākos rezultātus.
Blendēšanas laikā vajag vairāk jaudas? Vienkārši piespiediet turbo paātrinājuma pogu. Tās intuitīvie mainīgie ātrumi ļauj viegli palielināt jaudu, pašus ātrumus nepārslēdzot. Sāciet lēnām, lai nerastos šļakatas, un pakāpeniski palieliniet spiedienu, līdz tiek sasniegts ātrums, kāds nepieciešams konkrētajai receptei un sastāvdaļai.
Godalgas
5.0
no 5
278
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
AnjutaDm
25/02/2024
Україна
Клієнтоорієнтовний підхід
Блендер гарний, схожий був у мене до цього. Зручний у використанні. Не очікуванно приємно вразив клієнтоорієнтовний підхід онлайн магазину. Зламалась насадка, в сервісі сказали звернутись в магазин, де купували. Написала на ел.пошту у підтримку онлайн магазину philips.ua в кінці робочого дня, вже зранку наступного дня мені написали, що саме необхідно зробити та яку інформацію та документи надати, щоб отримати заміну. Кілька разів зв'язувались зі мною, були дуже л'юбязні, наступного дня я вже отримала на НП посилочку. Дуже приємно з вами мати справу. Однозначно рекомендую марку Philips та онлайн магазин philips.ua. Успіху вам та процвітання. Так тримати!!!
Plusi
Зручний, багато насадок в комлекті
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR2657/90 Ручний блендер ProMix
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR2657/90 Ручний блендер ProMix
Коцамоца
25/02/2024
Україна
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Має чудові функції
Замінив дружині ручну роботу по приготуванню смачних страв
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR2652/90 Ручний блендер ProMix
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Ihor7
19/06/2023
Україна
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Viva Collection HR2657/90 шикарний для дому
Viva Collection HR2657/90 дуже гарне придбання. Потужний, відносно тихий і на виглядає достойно
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR2657/90 Ручний блендер ProMix
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR2657/90 Ручний блендер ProMix