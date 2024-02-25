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  • Sajauciet, sagrieziet, veidojiet spirāles un izbaudiet!
  • Sajauciet, sagrieziet, veidojiet spirāles un izbaudiet!
  • Sajauciet, sagrieziet, veidojiet spirāles un izbaudiet!
  • Sajauciet, sagrieziet, veidojiet spirāles un izbaudiet!
  • Sajauciet, sagrieziet, veidojiet spirāles un izbaudiet!
  • Sajauciet, sagrieziet, veidojiet spirāles un izbaudiet!
  • Sajauciet, sagrieziet, veidojiet spirāles un izbaudiet!
  • Sajauciet, sagrieziet, veidojiet spirāles un izbaudiet!
  • Sajauciet, sagrieziet, veidojiet spirāles un izbaudiet!
  • Sajauciet, sagrieziet, veidojiet spirāles un izbaudiet!
  • Sajauciet, sagrieziet, veidojiet spirāles un izbaudiet!
  • Sajauciet, sagrieziet, veidojiet spirāles un izbaudiet!
  • Sajauciet, sagrieziet, veidojiet spirāles un izbaudiet!
  • Sajauciet, sagrieziet, veidojiet spirāles un izbaudiet!
  • Sajauciet, sagrieziet, veidojiet spirāles un izbaudiet!
  • Sajauciet, sagrieziet, veidojiet spirāles un izbaudiet!
  • Sajauciet, sagrieziet, veidojiet spirāles un izbaudiet!
  • Sajauciet, sagrieziet, veidojiet spirāles un izbaudiet!
  • Sajauciet, sagrieziet, veidojiet spirāles un izbaudiet!
  • Sajauciet, sagrieziet, veidojiet spirāles un izbaudiet!
  • Sajauciet, sagrieziet, veidojiet spirāles un izbaudiet!
  • Sajauciet, sagrieziet, veidojiet spirāles un izbaudiet!

Izbeigta ražošana

Viva CollectionProMix rokas blenderis

HR2657/90

5
| (278) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

1 godalga

Sajauciet, sagrieziet, veidojiet spirāles un izbaudiet!
Jaunais ProMix Viva kolekcijas rokas blenderis ar dažādajiem piederumiem palīdzēs pagatavot dažāda veida veselīgas uzkodas un plašu ēdienu klāstu.
Skatīt visas priekšrocības

Baudiet veselīgus ēdienus mājās vai esot ceļā

Sajauciet, sagrieziet, veidojiet spirāles un izbaudiet!

  • 800 W blendēšanas jauda

  • SpeedTouch ar ātrumu vadību

  • Krūze līdzņemšanai, spirāļgriezējs

  • Vienkārša tīrīšana

Jaudīgs 800 W motors izciliem rezultātiem

Jaudīgs 800 W motors izciliem rezultātiem

Mūsu jaudīgais un izturīgais 800 vatu motors nodrošina nepieciešamo jaudu iecienītāko veselīgo un mājās gatavoto maltīšu sagatavošanai dažu minūšu laikā.

ProMix tehnoloģija ātrai, vienmērīgākai blendēšanai

ProMix tehnoloģija ātrai, vienmērīgākai blendēšanai

Philips sadarbībā ar Štutgartes universitāti izstrādāja ProMix ātrākai un vienmērīgākai blendēšanai. Tā unikālā, progresīvā tehnoloģija ir veidota trīsstūra formā, nodrošinot optimālu pārtikas plūsmu un maksimālu veiktspēju, kas katru reizi ļauj sasniegt labākos rezultātus.

SpeedTouch tehnoloģija vienmērīgai jaudas kontrolei

SpeedTouch tehnoloģija vienmērīgai jaudas kontrolei

Blendēšanas laikā vajag vairāk jaudas? Vienkārši piespiediet turbo paātrinājuma pogu. Tās intuitīvie mainīgie ātrumi ļauj viegli palielināt jaudu, pašus ātrumus nepārslēdzot. Sāciet lēnām, lai nerastos šļakatas, un pakāpeniski palieliniet spiedienu, līdz tiek sasniegts ātrums, kāds nepieciešams konkrētajai receptei un sastāvdaļai.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Godalgas

  • Award image VRS_AWARD-1679547

Atsauksmes

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5.0

no 5

278

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2

25/02/2024

Україна

Україна

Клієнтоорієнтовний підхід

Блендер гарний, схожий був у мене до цього. Зручний у використанні. Не очікуванно приємно вразив клієнтоорієнтовний підхід онлайн магазину. Зламалась насадка, в сервісі сказали звернутись в магазин, де купували. Написала на ел.пошту у підтримку онлайн магазину philips.ua в кінці робочого дня, вже зранку наступного дня мені написали, що саме необхідно зробити та яку інформацію та документи надати, щоб отримати заміну. Кілька разів зв'язувались зі мною, були дуже л'юбязні, наступного дня я вже отримала на НП посилочку. Дуже приємно з вами мати справу. Однозначно рекомендую марку Philips та онлайн магазин philips.ua. Успіху вам та процвітання. Так тримати!!!

Plusi

Зручний, багато насадок в комлекті

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR2657/90 Ручний блендер ProMix

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR2657/90 Ручний блендер ProMix

25/02/2024

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Має чудові функції

Замінив дружині ручну роботу по приготуванню смачних страв

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR2652/90 Ручний блендер ProMix

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR2652/90 Ручний блендер ProMix

19/06/2023

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Viva Collection HR2657/90 шикарний для дому

Viva Collection HR2657/90 дуже гарне придбання. Потужний, відносно тихий і на виглядає достойно

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR2657/90 Ручний блендер ProMix

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR2657/90 Ручний блендер ProMix

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  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.