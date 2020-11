Paņemiet līdzi veselīgus kokteiļus ceļojumu krūkā

Lai dzīvi padarītu vieglāku, sajauciet savus iecienītākos kokteiļus tieši Philips ceļojumu krūkā. Vienkārši sajauciet, aizveriet un dodieties. No BPA nesaturošiem materiāliem izgatavotajā blenderī ir iestrādāts pretnoplūdes blīvējums, lai jūs to varētu droši ņemt līdzi, nebaidoties no izlīšanas.