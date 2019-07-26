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Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Tieša plūsma
metāla sietiņš
Pilienapture
Putekļu vāks
Kad tas ir pacelts, pilēšanas apturētājs nepieļaus pilēšanu no sulu spiedes uz darbvirsmas. Pilēšanas apturētāju var ļoti viegli notīrīt, jo tas ir noņemams un ražots no materiāliem, kurus var mazgāt trauku mazgāšanas mašīnā.
4.7
no 5
86
Atsauksmes
99%
ieteica šo produktu
ritaJ
26/07/2019
Lietuva
pirkau 2 vnt: sau ir dukters šeimai
citrusinių vaisių sultys šaltuoju metų laiku man yra pirmas vaistas nuo peršalimo, o savaitgalio rytais išgertos sultys padeda jaustis žvaliai ir suteikia energijos visai dienai. Naudoju ši produktą dažnai ir pareklamuoju kitiems.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par „Viva“ kolekcijos HR2744/40 citrusinių vaisių sulčiaspaudė
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par „Viva“ kolekcijos HR2744/40 citrusinių vaisių sulčiaspaudė
saule1
17/07/2019
Lietuva
patiko, todėl pirkau antrą ir ją padovanojau vaikams
Šaltuoju metu laiku dažnai geriu citrusiniu vaisių sultis; džiaugiuosi šiuo produktu, nes esu išbandžiusi kitų gamintoju analogiškus produktus, jais esu nusivylusi, ir Phylips niekada nekeisiu i kitą.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par „Viva“ kolekcijos HR2744/40 citrusinių vaisių sulčiaspaudė
Šī atsauksme tika uzrakstīta par „Viva“ kolekcijos HR2744/40 citrusinių vaisių sulčiaspaudė
Motylek12
26/12/2024
Polska
Świetna wyciskarka
Ekspresowa,darmowa wysyłka.Traktowanue klienta z szacunkiem.Rzetelna informacja o wysyłce i dostarczeniu.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Wyciskarka do cytrusów Viva Collection HR2744/40
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Wyciskarka do cytrusów Viva Collection HR2744/40