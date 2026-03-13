10% atlaide pirmajam pasūtījumam
30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Interneta veikals
Ēdienu gatavošana
Visas sērijas
Avance Collection Citrusaugļu spiede
Atbalsts
HR2752/90
Doties uz veikalu
Piesakieties vai izveidojiet kontu
Tev būs tūlītēja piekļuve rokasgrāmatām, īpaši tev pielāgotam atbalstam un citām iespējām. Turklāt tas ir ātri un vienkārši.
EU Declaration of conformity Philips Avance Collection Citrus press HR2752/90 - English (US)
User Manual Philips
Sazinies ar mums
Mēs labprāt tev palīdzēsim