ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Viegli pagatavot gaisīgas kūkas un viendabīgas mīklas
  • Viegli pagatavot gaisīgas kūkas un viendabīgas mīklas
  • Viegli pagatavot gaisīgas kūkas un viendabīgas mīklas
  • Viegli pagatavot gaisīgas kūkas un viendabīgas mīklas
  • Viegli pagatavot gaisīgas kūkas un viendabīgas mīklas
  • Viegli pagatavot gaisīgas kūkas un viendabīgas mīklas
  • Viegli pagatavot gaisīgas kūkas un viendabīgas mīklas
  • Viegli pagatavot gaisīgas kūkas un viendabīgas mīklas
  • Viegli pagatavot gaisīgas kūkas un viendabīgas mīklas
  • Viegli pagatavot gaisīgas kūkas un viendabīgas mīklas
  • Viegli pagatavot gaisīgas kūkas un viendabīgas mīklas
  • Viegli pagatavot gaisīgas kūkas un viendabīgas mīklas
  • Viegli pagatavot gaisīgas kūkas un viendabīgas mīklas
  • Viegli pagatavot gaisīgas kūkas un viendabīgas mīklas
  • Viegli pagatavot gaisīgas kūkas un viendabīgas mīklas
  • Viegli pagatavot gaisīgas kūkas un viendabīgas mīklas

3000. sērijaPhilips 3000. sērijas mikseris

HR3705/00

5
| (40) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Viegli pagatavot gaisīgas kūkas un viendabīgas mīklas
Mūsu jaunais 3000. sērijas mikseris atvieglo cepšanu, ikreiz ļaujot īsā laikā panākt gardu rezultātu. Pagatavo kūku maisījumus un mīklu līdz pat 20% īsākā laikā*. Vieglā un ergonomiskā konstrukcija ļauj ikvienu maisīšanas darbu paveikt vienkārši un ērti.
Skatīt visas priekšrocības

Vieglāks un ātrāks ar konusveida lāpstiņām

Viegli pagatavot gaisīgas kūkas un viendabīgas mīklas

  • 300 W

  • 5 ātrumi + turbo

  • Putotāji un mīklas āķi

  • Viegls

Konusveida lāpstiņas darbojas līdz 20% ātrāk*

Konusveida lāpstiņas darbojas līdz 20% ātrāk*, apstrādājot lielāku virsmas platību īsākā laikā un ievadot gaisu mīklā, lai veidotu viendabīgu, gaisīgu konsistenci.

Jaudīgs 300 W motors

5 ātrumi + turbo režīms ikviena virtuves uzdevuma veikšanai

5 ātrumi + turbo režīms ikviena virtuves uzdevuma veikšanai

5 dažādi ātrumi ļauj izvēlēties katram uzdevumam piemērotāko iestatījumu.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

5.0

no 5

40

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

28/11/2021

Україна

Україна

Verificēts pircējs

набір функцій

Якість відповідає ціні,Цього достатньо щоб зробити вибір

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3000 HR3705/00 Міксер

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3000 HR3705/00 Міксер

11/11/2021

Україна

Україна

Ідеальне співвідношення ціни та якості

Чудовий міксер, надійна робота, нічого зайвого просто якісна робота приладу.

Plusi

Якість, надійністт

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3000 HR3705/00 Міксер

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3000 HR3705/00 Міксер

09/11/2021

Україна

Україна

Удобный в использовании

Самое главное, что мне нравиться в этом миксере - это то, что он экономит личное время. Помимо этого все детали надежно фиксируются и работа с ним очень комфортная.

Plusi

Качественно собран, мощьный

Mīnusi

Немного шумный

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 Series HR3750/00 Міксер

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 Series HR3750/00 Міксер

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. 4 olu baltumu saputošana salīdzinājumā ar iepriekšo modeli