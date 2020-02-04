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300 W
5 ātrumi + turbo
Putotāji un mīklas āķi
Viegls
Konusveida lāpstiņas darbojas līdz 20% ātrāk*, apstrādājot lielāku virsmas platību īsākā laikā un ievadot gaisu mīklā, lai veidotu viendabīgu, gaisīgu konsistenci.
Vadu var aptīt apkārt un nofiksēt ar skavu, nodrošinot ērtu uzglabāšanu.
Miksera komplektācijā ir divi pāri putotāju no augstas kvalitātes nerūsējošā tērauda, kurus var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā.
4.8
no 5
164
Atsauksmes
96%
ieteica šo produktu
kulinārs
04/02/2020
Latvija
Verificēts pircējs
Brīnišķīga iekārta
Pozitīvi, ka vairāku ātrumu darbība, rotējošs trauks un divu veidu uzgaļi, neslīdoša pamatne.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 Series HR3745/00 Mikseris
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 Series HR3745/00 Mikseris
virenka
28/11/2024
Lietuva
Palengvinimas virtuvėje
[Šis atsiliepimas įskaitytas kaip paskatinimo dalis.] patogus naudoti, valyti, lengvai nuimamos dalys, jas galima plauti indaplovėje. Palengvina mano darbus virtuvėje, kepant, gaminant desertus, ypač šiuo šaltu rudens periodu. Yra turbo režimas, pasiteisina. Veikia puikiai, gal kiek garsiai, net man tai netrukdo.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 Series HR3740/00 Plaktuvas
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 Series HR3740/00 Plaktuvas
virega
25/11/2024
Lietuva
Mano pagalbininkas
[Šis atsiliepimas įskaitytas kaip paskatinimo dalis.] lengva naudoti, labai galingas, daug funkcijų, gerai ir greitai smulkina daržoves, svogūnus, česnaką. Gerai suplaka tešlą. Nepakeičiamas prietaisas virtuvėje, neužima daug vietos.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 Series HR3740/00 Plaktuvas
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 Series HR3740/00 Plaktuvas
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