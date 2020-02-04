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  • Viegli pagatavot gaisīgas kūkas un viendabīgas mīklas
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  • Viegli pagatavot gaisīgas kūkas un viendabīgas mīklas
  • Viegli pagatavot gaisīgas kūkas un viendabīgas mīklas
  • Viegli pagatavot gaisīgas kūkas un viendabīgas mīklas
  • Viegli pagatavot gaisīgas kūkas un viendabīgas mīklas
  • Viegli pagatavot gaisīgas kūkas un viendabīgas mīklas
  • Viegli pagatavot gaisīgas kūkas un viendabīgas mīklas
  • Viegli pagatavot gaisīgas kūkas un viendabīgas mīklas
  • Viegli pagatavot gaisīgas kūkas un viendabīgas mīklas
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Viegli pagatavot gaisīgas kūkas un viendabīgas mīklas
  • Viegli pagatavot gaisīgas kūkas un viendabīgas mīklas
  • Viegli pagatavot gaisīgas kūkas un viendabīgas mīklas
  • Viegli pagatavot gaisīgas kūkas un viendabīgas mīklas
  • Viegli pagatavot gaisīgas kūkas un viendabīgas mīklas
  • Viegli pagatavot gaisīgas kūkas un viendabīgas mīklas
  • Viegli pagatavot gaisīgas kūkas un viendabīgas mīklas

Izbeigta ražošana

Daily CollectionPhilips Daily Collection mikseris

HR3705/10

4.8
| (164) Atsauksmes | 96% ieteica šo produktu
Viegli pagatavot gaisīgas kūkas un viendabīgas mīklas
Mūsu jaunais Daily mikseris atvieglo cepšanu, katru reizi ļaujot īsā laikā iegūt gardus rezultātus. Pagatavojiet kūku maisījumus un mīklu līdz pat 20 % īsākā laikā*. Vieglā un ergonomiskā konstrukcija ļauj ikvienu maisīšanas darbu paveikt vienkārši un ērti.
Skatīt visas priekšrocības

Vieglāks un ātrāks ar konusveida lāpstiņām

Viegli pagatavot gaisīgas kūkas un viendabīgas mīklas

  • 300 W

  • 5 ātrumi + turbo

  • Putotāji un mīklas āķi

  • Viegls

Konusveida lāpstiņas darbojas līdz 20% ātrāk*

Konusveida lāpstiņas darbojas līdz 20% ātrāk*, apstrādājot lielāku virsmas platību īsākā laikā un ievadot gaisu mīklā, lai veidotu viendabīgu, gaisīgu konsistenci.

Skava vadam ērtai uzglabāšanai

Skava vadam ērtai uzglabāšanai

Vadu var aptīt apkārt un nofiksēt ar skavu, nodrošinot ērtu uzglabāšanu.

Trauku mazgājamajā mašīnā mazgājami nerūsējošā tērauda piederumi

Miksera komplektācijā ir divi pāri putotāju no augstas kvalitātes nerūsējošā tērauda, kurus var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.8

no 5

164

Atsauksmes

96%

ieteica šo produktu

04/02/2020

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Brīnišķīga iekārta

Pozitīvi, ka vairāku ātrumu darbība, rotējošs trauks un divu veidu uzgaļi, neslīdoša pamatne.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 Series HR3745/00 Mikseris

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 Series HR3745/00 Mikseris

28/11/2024

Lietuva

Lietuva

Palengvinimas virtuvėje

[Šis atsiliepimas įskaitytas kaip paskatinimo dalis.] patogus naudoti, valyti, lengvai nuimamos dalys, jas galima plauti indaplovėje. Palengvina mano darbus virtuvėje, kepant, gaminant desertus, ypač šiuo šaltu rudens periodu. Yra turbo režimas, pasiteisina. Veikia puikiai, gal kiek garsiai, net man tai netrukdo.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 Series HR3740/00 Plaktuvas

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 Series HR3740/00 Plaktuvas

25/11/2024

Lietuva

Lietuva

Mano pagalbininkas

[Šis atsiliepimas įskaitytas kaip paskatinimo dalis.] lengva naudoti, labai galingas, daug funkcijų, gerai ir greitai smulkina daržoves, svogūnus, česnaką. Gerai suplaka tešlą. Nepakeičiamas prietaisas virtuvėje, neužima daug vietos.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 Series HR3740/00 Plaktuvas

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 Series HR3740/00 Plaktuvas

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. 4 olu baltumu saputošana salīdzinājumā ar iepriekšo modeli