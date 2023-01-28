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  • Jaudīga, kvalitatīva jaukšana vienmērīgas konsistences kūkām
  • Jaudīga, kvalitatīva jaukšana vienmērīgas konsistences kūkām
  • Jaudīga, kvalitatīva jaukšana vienmērīgas konsistences kūkām
  • Jaudīga, kvalitatīva jaukšana vienmērīgas konsistences kūkām
  • Jaudīga, kvalitatīva jaukšana vienmērīgas konsistences kūkām
  • Jaudīga, kvalitatīva jaukšana vienmērīgas konsistences kūkām
  • Jaudīga, kvalitatīva jaukšana vienmērīgas konsistences kūkām
  • Jaudīga, kvalitatīva jaukšana vienmērīgas konsistences kūkām
  • Jaudīga, kvalitatīva jaukšana vienmērīgas konsistences kūkām
  • Jaudīga, kvalitatīva jaukšana vienmērīgas konsistences kūkām

5000. sērijaMikseris

HR3740/00

4.8
| (58) Atsauksmes | 96% ieteica šo produktu
Jaudīga, kvalitatīva jaukšana vienmērīgas konsistences kūkām
Šis Philips mikseris ļauj pagatavot ģimenei gardas un gaisīgas kūkas un maizes izstrādājumus. Koniskās putošanas slotiņas nodrošina maksimālu gaisa iestrādi un saīsina putošanas laiku, kā arī ļauj iegūt vienmērīgākas konsistences mīklu. Miksera jaudīgais 450 W motors atvieglos darbu pat ar visstingrāko mīklu.
Skatīt visas priekšrocības

Līdz pat 25 % ātrāks* ar jaudīgu 450 W motoru

Jaudīga, kvalitatīva jaukšana vienmērīgas konsistences kūkām

  • 450 W

  • 5 ātrumi + turbo

  • Kašmira pelēka

Koniskas formas jaucēji maksimālai gaisa iestrādei

Koniskas formas jaucēji maksimālai gaisa iestrādei

Unikālas, koniskas formas jaucēji nodrošina maksimālu gaisa iestrādi un ļauj iegūt gaisīgu tekstūru un vienmērīgas konsistences mīklu

450 W motora jauda būs pietiekama pat visstingrākajai mīklai

450 W motora jauda būs pietiekama pat visstingrākajai mīklai

Jaudīgais 450 W motors tiks galā pat ar visstingrāko mīklu.

5 ātruma iestatījumi pilnīgākai kontrolei

5 ātruma iestatījumi pilnīgākai kontrolei

Daudzveidīgie ātruma iestatījumi sniedz maksimālu kontroli jaukšanas procesā.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.8

no 5

58

Atsauksmes

96%

ieteica šo produktu

3

28/01/2023

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Супер міксер!!!

Вибирала цей міксер по рекомендації подруги і дуже задоволена тим, як він працює. Рекомендую!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 HR3740/00 Міксер

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 HR3740/00 Міксер

09/11/2021

Україна

Україна

Досить міцна модель

Хороша річ. Швидко збиває. Рекомендую!!! Має переваги якісний пластик. Міцні металеві збивачки)

Plusi

Якість

Mīnusi

Тяжкий порівняно з іншими фірмами

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 HR3740/00 Міксер

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 HR3740/00 Міксер

29/10/2021

Україна

Україна

Мой помощник в кулинарии

Пользуюсь миксером уже больше года, отлично взбивает крема, делает тесто. Пышные бисквиты стали получаться только с ним. Очень мощный и при этом тихий миксер. Удобный в руке, рука не устает даже при длительном взбивании.

Plusi

Мощный, тихий, удобный вруке, легко снимаются и устанавливаются насадки

Mīnusi

Через год начали вытираться надписи на регуляторе мощности

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 HR3740/00 Міксер

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 HR3740/00 Міксер

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Atrunas

  1. 4 olu baltumu saputošana salīdzinājumā ar iepriekšo modeli