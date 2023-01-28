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450 W
5 ātrumi + turbo
Kašmira pelēka
Unikālas, koniskas formas jaucēji nodrošina maksimālu gaisa iestrādi un ļauj iegūt gaisīgu tekstūru un vienmērīgas konsistences mīklu
Jaudīgais 450 W motors tiks galā pat ar visstingrāko mīklu.
Daudzveidīgie ātruma iestatījumi sniedz maksimālu kontroli jaukšanas procesā.
4.8
no 5
58
Atsauksmes
96%
ieteica šo produktu
Agneshka
28/01/2023
Україна
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Супер міксер!!!
Вибирала цей міксер по рекомендації подруги і дуже задоволена тим, як він працює. Рекомендую!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 HR3740/00 Міксер
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 HR3740/00 Міксер
Marusyna
09/11/2021
Україна
Досить міцна модель
Хороша річ. Швидко збиває. Рекомендую!!! Має переваги якісний пластик. Міцні металеві збивачки)
Plusi
Якість
Mīnusi
Тяжкий порівняно з іншими фірмами
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 HR3740/00 Міксер
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 HR3740/00 Міксер
K@Ru
29/10/2021
Україна
Мой помощник в кулинарии
Пользуюсь миксером уже больше года, отлично взбивает крема, делает тесто. Пышные бисквиты стали получаться только с ним. Очень мощный и при этом тихий миксер. Удобный в руке, рука не устает даже при длительном взбивании.
Plusi
Мощный, тихий, удобный вруке, легко снимаются и устанавливаются насадки
Mīnusi
Через год начали вытираться надписи на регуляторе мощности
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 HR3740/00 Міксер
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 HR3740/00 Міксер
4 olu baltumu saputošana salīdzinājumā ar iepriekšo modeli