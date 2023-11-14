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450 W
5 ātrumi + turbo
Automātiska 3 L bļoda
Kašmira pelēka
Unikālas, koniskas formas jaucēji nodrošina maksimālu gaisa iestrādi un ļauj iegūt gaisīgu tekstūru un vienmērīgas konsistences mīklu
Jaudīgais 450 W motors tiks galā pat ar visstingrāko mīklu.
Bļodas forma nevainojami sader ar koniskas formas putotājiem, nodrošinot vislabākos rezultātus.
4.7
no 5
29
Atsauksmes
93%
ieteica šo produktu
Kira@0107
14/11/2023
Україна
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Замечательный миксер
Купила себе миксер филипс, качество хорошее, работает тихо. Люблю технику филипс, они как всегда на высоте!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 HR3745/00 Міксер
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 HR3745/00 Міксер
Ruslan119211
21/04/2023
Україна
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Потужний міксер
Міксер чудовий. Із поставленими задачами справляється на всі 100%
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 HR3745/00 Міксер
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 HR3745/00 Міксер
Galina$
09/11/2021
Україна
Чудова річ
Якісно і швидко збиває білки, креми. Не нагрівається, легко миється!
Plusi
Швидкість
Mīnusi
Немає
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 HR3745/00 Міксер
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 HR3745/00 Міксер
4 olu baltumu saputošana salīdzinājumā ar iepriekšo modeli