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  • Jaudīga, kvalitatīva jaukšana vienmērīgas konsistences kūkām
  • Jaudīga, kvalitatīva jaukšana vienmērīgas konsistences kūkām
  • Jaudīga, kvalitatīva jaukšana vienmērīgas konsistences kūkām
  • Jaudīga, kvalitatīva jaukšana vienmērīgas konsistences kūkām
  • Jaudīga, kvalitatīva jaukšana vienmērīgas konsistences kūkām
  • Jaudīga, kvalitatīva jaukšana vienmērīgas konsistences kūkām
  • Jaudīga, kvalitatīva jaukšana vienmērīgas konsistences kūkām
  • Jaudīga, kvalitatīva jaukšana vienmērīgas konsistences kūkām
  • Jaudīga, kvalitatīva jaukšana vienmērīgas konsistences kūkām
  • Jaudīga, kvalitatīva jaukšana vienmērīgas konsistences kūkām

Izbeigta ražošana

5000 SeriesMikseris

HR3750/00

5
| (40) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Jaudīga, kvalitatīva jaukšana vienmērīgas konsistences kūkām
Šis Philips mikseris ļauj jums pagatavot ģimenei gardas un gaisīgas kūkas un maizes izstrādājumus. Koniskie jaucēji nodrošina maksimālu gaisa iestrādi un saīsina putošanas laiku, kā arī ļauj iegūt vienmērīgākas konsistences mīklu. Miksera jaudīgais 450 W motors atvieglos darbu pat ar visstingrāko mīklu.
Skatīt visas priekšrocības

Līdz pat 25 % ātrāks* ar jaudīgu 450 W motoru

Jaudīga, kvalitatīva jaukšana vienmērīgas konsistences kūkām

  • 450 W

  • 5 ātrumi + turbo

  • Automātiski vadāma 3 l krūze

  • Kašmira pelēka

Koniskas formas jaucēji maksimālai gaisa iestrādei

Koniskas formas jaucēji maksimālai gaisa iestrādei

Unikālas, koniskas formas jaucēji nodrošina maksimālu gaisa iestrādi un ļauj iegūt gaisīgu tekstūru un vienmērīgas konsistences mīklu

Vienmērīga jaukšana gaisīgai mīklai

Vienmērīga jaukšana gaisīgai mīklai

Bļodas forma nevainojami sader ar koniskas formas putotājiem, nodrošinot vislabākos rezultātus.

450 W motora jauda būs pietiekama pat visstingrākajai mīklai

450 W motora jauda būs pietiekama pat visstingrākajai mīklai

Jaudīgais 450 W motors tiks galā pat ar visstingrāko mīklu.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

40

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

28/11/2021

Україна

Україна

Verificēts pircējs

набір функцій

Якість відповідає ціні,Цього достатньо щоб зробити вибір

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3000 HR3705/00 Міксер

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3000 HR3705/00 Міксер

11/11/2021

Україна

Україна

Ідеальне співвідношення ціни та якості

Чудовий міксер, надійна робота, нічого зайвого просто якісна робота приладу.

Plusi

Якість, надійністт

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3000 HR3705/00 Міксер

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3000 HR3705/00 Міксер

09/11/2021

Україна

Україна

Удобный в использовании

Самое главное, что мне нравиться в этом миксере - это то, что он экономит личное время. Помимо этого все детали надежно фиксируются и работа с ним очень комфортная.

Plusi

Качественно собран, мощьный

Mīnusi

Немного шумный

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 Series HR3750/00 Міксер

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 Series HR3750/00 Міксер

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. 4 olu baltumu putošana salīdzinājumā ar iepriekšējiem modeļiem