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Izbeigta ražošana
450 W
5 ātrumi + turbo
Automātiski vadāma 3 l krūze
Kašmira pelēka
Unikālas, koniskas formas jaucēji nodrošina maksimālu gaisa iestrādi un ļauj iegūt gaisīgu tekstūru un vienmērīgas konsistences mīklu
Bļodas forma nevainojami sader ar koniskas formas putotājiem, nodrošinot vislabākos rezultātus.
Jaudīgais 450 W motors tiks galā pat ar visstingrāko mīklu.
5.0
no 5
40
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Яся Б
28/11/2021
Україна
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
набір функцій
Якість відповідає ціні,Цього достатньо щоб зробити вибір
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3000 HR3705/00 Міксер
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3000 HR3705/00 Міксер
Nazar2021
11/11/2021
Україна
Ідеальне співвідношення ціни та якості
Чудовий міксер, надійна робота, нічого зайвого просто якісна робота приладу.
Plusi
Якість, надійністт
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3000 HR3705/00 Міксер
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3000 HR3705/00 Міксер
Dmitriy)
09/11/2021
Україна
Удобный в использовании
Самое главное, что мне нравиться в этом миксере - это то, что он экономит личное время. Помимо этого все детали надежно фиксируются и работа с ним очень комфортная.
Plusi
Качественно собран, мощьный
Mīnusi
Немного шумный
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 Series HR3750/00 Міксер
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 Series HR3750/00 Міксер
4 olu baltumu putošana salīdzinājumā ar iepriekšējiem modeļiem