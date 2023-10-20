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  • Jaudīgs un daudzpusīgs virtuves rokas mikseris “divi vienā”
  • Jaudīgs un daudzpusīgs virtuves rokas mikseris “divi vienā”
  • Jaudīgs un daudzpusīgs virtuves rokas mikseris “divi vienā”
  • Jaudīgs un daudzpusīgs virtuves rokas mikseris “divi vienā”
  • Jaudīgs un daudzpusīgs virtuves rokas mikseris “divi vienā”
  • Jaudīgs un daudzpusīgs virtuves rokas mikseris “divi vienā”
  • Jaudīgs un daudzpusīgs virtuves rokas mikseris “divi vienā”
  • Jaudīgs un daudzpusīgs virtuves rokas mikseris “divi vienā”
  • Jaudīgs un daudzpusīgs virtuves rokas mikseris “divi vienā”
  • Jaudīgs un daudzpusīgs virtuves rokas mikseris “divi vienā”
  • Jaudīgs un daudzpusīgs virtuves rokas mikseris “divi vienā”
  • Jaudīgs un daudzpusīgs virtuves rokas mikseris “divi vienā”
  • Jaudīgs un daudzpusīgs virtuves rokas mikseris “divi vienā”
  • Jaudīgs un daudzpusīgs virtuves rokas mikseris “divi vienā”

Philips 5000. sērijaJaudīgs 500 W rokas mikseris

HR3781/10

5
| (3) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Jaudīgs un daudzpusīgs virtuves rokas mikseris “divi vienā”
Šis “divi vienā” tipa rokas mikseris dažās minūtēs sajauc vai samīca pat stingrākas mīklas. Ērti piekļūsti arī dziļāku trauku apakšai un malām, samazini šļakatu apjomu un tīrīšanas laiku, pateicoties ierīces pagarinātajai konstrukcijai un Soft Start funkcijai. Ar blendera uzgali un uzglabāšanas mērtrauku.
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Šļakstīšanās novēršana, pagarināta konstrukcija

Jaudīgs un daudzpusīgs virtuves rokas mikseris “divi vienā”

  • 500 W jaudīgs motors

  • Rokas blenderis

  • Pārdomāta uzglabāšanas krūka

  • Bez izšļakstīšanās

  • LED ekrāns

5 ātruma iestatījumi un turbo režīms dažādām vajadzībām

5 ātruma iestatījumi un turbo režīms dažādām vajadzībām

5 ātruma iestatījumi un turbo režīms maksimālai samaisīšanas kontrolei.

Iekļauts rokas blenderis

Iekļauts rokas blenderis

Izbaudi gatavošanu ar diviem režīmiem, samaisīšanu un blendēšanu vienā parocīgā ierīcē.

Samazina šļakatas un tīrīšanas laiku

Samazina šļakatas un tīrīšanas laiku

Ērti piekļūsti arī dziļāku trauku apakšai un malām, samazini šļakatu apjomu un tīrīšanas laiku, pateicoties ierīces pagarinātajai konstrukcijai un funkcijai Soft Start.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

3

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

20/10/2023

Україна

Україна

Міксер про який я мріяв

Потужний міксер з класною комплектацією та функцією блендера. Дуже плавний старт. Насадки гаки дуже класно підходять для тіста. Тихо працює, має велику чашу для зберігання насадок, що суттєво економить місце на кухні. Всім рекомендую.

Plusi

Надійність

Mīnusi

Жодного

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips серії 5000 HR3781/10 Потужний ручний міксер 500 Вт

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips серії 5000 HR3781/10 Потужний ручний міксер 500 Вт

18/10/2023

Україна

Україна

Потужний

Купувала на подарунок, всі були у приємному шоці, що міксер може бути таким сучасним та стильним. У комплекції є все, що потрібно на кухні. Вінчик для тіста економить час та нерви.

Plusi

Хороша комплектація

Mīnusi

Немає

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips серії 5000 HR3781/10 Потужний ручний міксер 500 Вт

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips серії 5000 HR3781/10 Потужний ручний міксер 500 Вт

20/12/2023

Hrvatska

Hrvatska

Lagan i učinkovit ručni mikser

Vrlo lagan u ruci a ipak vrlo snažan mikser bez zagrijavanja 👌

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Serija Philips 5000 HR3781/10 Snažan ručni mikser od 500 W

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Serija Philips 5000 HR3781/10 Snažan ručni mikser od 500 W

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Papildinformāciju par piederumiem, kas piemēroti trauku mazgājamajai mašīnai, skatīt lietošanas pamācībā.