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500 W jaudīgs motors
Rokas blenderis
Pārdomāta uzglabāšanas krūka
Bez izšļakstīšanās
LED ekrāns
5 ātruma iestatījumi un turbo režīms maksimālai samaisīšanas kontrolei.
Izbaudi gatavošanu ar diviem režīmiem, samaisīšanu un blendēšanu vienā parocīgā ierīcē.
Ērti piekļūsti arī dziļāku trauku apakšai un malām, samazini šļakatu apjomu un tīrīšanas laiku, pateicoties ierīces pagarinātajai konstrukcijai un funkcijai Soft Start.
5.0
no 5
3
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Lutik22
20/10/2023
Україна
Міксер про який я мріяв
Потужний міксер з класною комплектацією та функцією блендера. Дуже плавний старт. Насадки гаки дуже класно підходять для тіста. Тихо працює, має велику чашу для зберігання насадок, що суттєво економить місце на кухні. Всім рекомендую.
Plusi
Надійність
Mīnusi
Жодного
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips серії 5000 HR3781/10 Потужний ручний міксер 500 Вт
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips серії 5000 HR3781/10 Потужний ручний міксер 500 Вт
18/10/2023
Україна
Потужний
Купувала на подарунок, всі були у приємному шоці, що міксер може бути таким сучасним та стильним. У комплекції є все, що потрібно на кухні. Вінчик для тіста економить час та нерви.
Plusi
Хороша комплектація
Mīnusi
Немає
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips серії 5000 HR3781/10 Потужний ручний міксер 500 Вт
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips серії 5000 HR3781/10 Потужний ручний міксер 500 Вт
Dorki113
20/12/2023
Hrvatska
Lagan i učinkovit ručni mikser
Vrlo lagan u ruci a ipak vrlo snažan mikser bez zagrijavanja 👌
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Serija Philips 5000 HR3781/10 Snažan ručni mikser od 500 W
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Serija Philips 5000 HR3781/10 Snažan ručni mikser od 500 W
Papildinformāciju par piederumiem, kas piemēroti trauku mazgājamajai mašīnai, skatīt lietošanas pamācībā.